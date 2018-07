Vier Verletzte: Blitzeinschlag bei Cadolzburger Elektrofirma

Vorfall am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Egersdorf - vor 34 Minuten

EGERSDORF - Bei einem Blitzeinschlag in einer Elektrofirma in Cadolzburg sind mehrere Personen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag.

Wie ein Polizeisprecher bestätigte, kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Blitzeinschlag in einer Elektrofirma im Cadolzburger Ortsteil Egersdorf. Durch eine Überspannung wurden vier Menschen verletzt, wie die Polizei bestätigte. Alle Verletzten wurden in ein Klinikum transportiert, seien aber laut dem Polizeisprecher alle ansprechbar gewesen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

