Villenareal in der Südstadt: Kompromiss stößt auf Kritik

Bund Naturschutz fürchtet wegen der geplanten Tiefgarage um Bäume in der Austraße - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zu dicht bebaut, zu wenig Rücksicht auf Natur- und Denkmalschutz: Die Bedenken gegen ein Bauvorhaben in der Südstadt wogen so schwer, dass vor Gericht ein neuer Bebauungsplan zwischen Stadt und Bauträger ausgehandelt werden musste. Dieser liegt nun vor — und wieder hagelt es Kritik. Am Mittwoch wird darüber im Bauausschuss diskutiert.

Ein Bauvorhaben rund um dieses Gründerzeitschmuckstück in der Südstadt schlägt immer noch hohe Wellen. Foto: F.: Winckler



Eine alte Gründerzeitvilla umgeben von einem großzügigen Areal mit vielen alten Bäumen: Das Grundstück an der Ecke von Au- und Flößaustraße ist ein Idyll – allerdings ein gefährdetes. Ein kurzer Rückblick: Seit beinahe zwei Jahren sorgt ein Bauvorhaben für hitzige Debatten zwischen Anwohnern, dem Bund Naturschutz (BN) und der Südstadt-SPD einerseits und andererseits der Immobilienfirma "Bauhaus – Liebe und Partner", die die Fläche erworben hat, um sie zu bebauen (wir berichteten mehrfach).

Nach intensiven Diskussionen beschloss der Bauausschuss im vergangenen Mai, nur noch ein Gebäude auf dem Grundstück zuzulassen. So sollten mehr Bäume und der Blick auf die denkmalgeschützte Villa erhalten bleiben. Allerdings: Bauhaus zog dagegen vor Gericht, weil der gültige Bebauungsplan nach Meinung der Firma eine umfangreichere Bebauung ermögliche. Der aber stammt aus dem Jahr 1964, als Natur- und Denkmalschutz kaum relevant waren.

Es kam zu einem Vergleich zwischen der Stadt und dem Bauträger. Das Ergebnis liegt nun vor — die Kritiker des Vorhabens besänftigt es aber nicht. Der BN etwa bemängelt, dass nun doch eine Tiefgarage vorgesehen ist. Es sei zu befürchten, so heißt es in einem Schreiben an die Stadt, dass die noch vorhandenen Bäume durch die Grabungsarbeiten für die Tiefgarage einen Großteil ihrer Wurzeln verlieren. Es sei "völlige Augenwischerei", wenn nun zwar mehr Bäume erhalten bleiben sollen, diese letztendlich aber doch gefällt werden müssten, weil sie absterben.

Baureferentin Christine Lippert weiß um diese Bedenken. Deshalb will sie die Planunterlagen, die momentan lediglich skizzenhaft vorliegen, genau prüfen. Das betrifft auch die Zufahrt zur Tiefgarage, die zwischen altem Baumbestand hindurchführen soll. Hier gelte es, den Allgemeinzustand der Bäume und die Lage ihrer Wurzeln genau unter die Lupe zu nehmen. "Der Wurzelballen darf nicht beschädigt werden", sagt Lippert. Deshalb müsse auch der Abstand zwischen der Garage und den Bäumen exakt festgelegt werden.

Nicht nur die Tiefgarage löst Debatten aus, auch der vor Gericht ausgehandelte Kompromiss stößt nicht überall auf Zustimmung. Anwohner Michael Voit etwa kritisiert das Ergebnis der Mediation zwischen der Stadt und der Firma Bauhaus. Obwohl sich die Stadträte im Mai 2017 für lediglich ein neues Gebäude neben der Villa ausgesprochen hatten, sehen die Pläne nun einen zweiten Riegel an der Austraße vor. Der Charakter der Villa gehe bei dieser Variante verloren, beklagt Voit, sie verschwinde völlig hinter den beiden mehrgeschossigen Wohnkomplexen.

