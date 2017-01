Vollbremsung in Linienbus: Fünf Fahrgäste verletzt

FÜRTH - Um den Zusammenstoß mit einem anderen Auto zu vermeiden, musste der Fahrer eines Linienbusses in Fürth am Donnerstag eine Vollbremsung hinlegen. Dadurch stürzten mehrere Fahrgäste. Fünf von ihnen mussten in Krankenhäusern versorgt werden.

Schuld an der Vollbremsung des Busfahrers war laut Polizei eine 41-Jährige die mit ihrem Seat auf der Hardstraße in Richtung Soldnerstraße unterwegs war. Die Fahrerin des Seats wollte links in ein Grundstück abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Linienbus.

Um einen Zusammenstoß mit dem Seat zu vermeiden, leitete der 45-jährige Busfahrer sofort eine Gefahrenbremsung ein. Der Bus kam kurz vor dem Auto der 41-Jährigen zum Stehen.

Durch die Vollbremsung verloren einige Fahrgäste ihren Halt und stürzten. Der Rettungsdienst brachte einen 78-Jährigen mit Verdacht auf mittelschwere Verletzungen in ein Krankenhaus nach Nürnberg. Vier weitere Fahrgäste im Alter zwischen elf und 84 Jahren wurden im Fürther Klinikum ambulant behandelt.

Gegen die 41-jährige Fahrerin des Seats wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

