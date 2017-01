Völlig abgemagerte Hunde aus Fürther Wohnung gerettet

Drei weitere Hunde befreit - Frettchen starb noch am selben Tag - vor 2 Stunden

FÜRTH - Sie waren teils bis auf die Knochen abgemagert, ausgetrocknet, hatten tränende Augen: Unter anderem elf Welpen befreite das Nürnberger Tierheim am Samstag gemeinsam mit der Polizei aus einer Fürther Wohnung. Doch den Rettern boten sich weitere, ebenso schreckliche Anblicke.

Die elf Welpen haben alle Durchfall, sagt das Tierheim. Ein Veterinär kümmert sich jetzt um sie. © Tierheim Nürnberg



Sie sind gerade einmal vier Monate alt, aber schon jetzt schwer mitgenommen: Am Samstagnachmittag befreite der sogenannte Notfalldienst des Nürnberger Tierheims elf Kangalhundewelpen samt Mutter, zwei jüngere Hunde, zwei Ratten und ein Frettchen aus einer Wohnung in der Fürther Südstadt. Die Tiere seien völlig verwahrlost, ohne Futter und ausgetrocknet gewesen, sagt das Tierheim.

Zu spät kam die Aktion, an der auch die Polizei beteiligt war, für das Frettchen - es starb noch am Samstag. Woran das Tier genau verendete, soll jetzt eine pathologische Untersuchung klären. Auch die Ratten sind in schlechtem Zustand. Einer der Nager kämpft mit einem unbehandelten Tumor, der andere hat tränende Augen.

Hundemutter wog nur noch 26 Kilo

Die Mutter der elf Welpen sei "bis auf die Knochen abgemagert" gewesen, sagt das Nürnberger Tierheim. Gerade einmal 26 Kilo brachte sie noch auf die Waage - eigentlich sollte eine Kangalhündin fast das Doppelte wiegen. "Auch der Ernährungszustand der anderen zwei Junghunde war eher mäßig", heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Wohnung herrschten "unhygienische Zustände", genauer konnte die Polizei am Montagnachmittag nicht werden. Die Bewohnerin und Halterin der Hunde erwartet jetzt ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.

Die elf Welpen haben allesamt Durchfall und werden jetzt von einem Tierarzt betreut. Als besonders haarsträubend bewertet das Tierheim, dass die Besitzerin offenbar einen der vier Wochen alten Welpen bereits verkauft hatte. "Der wurde aber wieder zurück gebracht, als wir mit der Polizei vor Ort waren", berichten Verantwortliche des Tierheims.

Die neuen Hunde spitzen die ohnehin angespannte Situation im Nürnberger Tierheim weiter zu. Erst vor wenigen Wochen wurden 48 Katzen aus einer Nürnberger Ein-Zimmer-Wohnung geholt. Man sei weiterhin auf Unterstützung angewiesen: "Derzeit benötigen wir Bettlaken - keine Spannbetttücher wegen des Gummizugs - und finanzielle Hilfe, da die Welpen spezielles Tierarztfutter erhalten, um wieder fit zu werden."

Wer spenden will, kann das auf folgenden Wegen tun:

Spendenhotline: 0900 111 0 116 (5 Euro pro Anruf für das Tierheim, nur aus dem deutschen Festnetz).

Charity-SMS: Kennwort "TIERHEIM" an die 81190 (5 Euro pro SMS für das Tierheim).

Per Überweisung: IBAN DE 98 7605 0101 0005 8976 16; BIC SSKN DE77 XXX, Stichwort "Kangalwelpen".

www.tierheim-nuernberg.de

