Völlig hilflos: Hubschrauber findet vermisste Seniorin

Nach großer Suchaktion: 85-Jährige wurde in Waldstück entdeckt - vor 1 Stunde

CADOLZBURG - Seit Freitagnachmittag fehlte von der 85-jährigen Seniorin aus Cadolzburg jede Spur - sofort begann eine umfangreiche Suchaktion. Am Abend entdeckte ein Polizeihubschrauber die Frau, die sich offenbar in einer völlig hilflosen Lage befand.

Laut Polizei wurde die Frau, die in einem Seniorenheim in Cadolzburg lebt, seit Freitag gegen etwa 15 Uhr vermisst. Die Beamten suchten mit einem Großaufgebot nach der Seniorin - unter anderem war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Gegen 20.30 Uhr verhalf dieser dann auch zum großen Durchbruch: Vom Helikopter aus konnte die 85-Jährige gefunden werden, völlig hilflos lag sie alleine in einem Waldstück. Ein Sprecher der Polizei gab jedoch am Samstagmittag an, dass die Seniorin ansonsten wohlauf sei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.