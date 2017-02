Vom Gotteshaus ins Wirtshaus: Kirchenbänke ziehen um

Historische Sitzmöbel der Nürnberger Marthakirche bald Teil der Fürther Gastro-Szene — Accessoire im künftigen Jugendstilbrauhaus - vor 1 Stunde

FÜRTH - Als Nürnbergs Innenstadtkirche St. Martha ausbrannte, blieben die Kirchenbänke verschont. Wer künftig darauf sitzt, wird sich eher auf einen fränkischen Schweinebraten und einen Krug Bier freuen als auf die Zwiesprache mit Gott.

Auf so mancher altgedienter Kirchenbank aus St. Martha, hier vor dem verheerenden Brand 2014, sollen sich eines Tages die Gäste des Fürther Jugendstilbrauhauses an der Schwabacher Straße wohlfühlen. © Florian Veh



Schon vor dem katastrophalen Brand in der Marthakirche im Juni 2014 waren die Bänke ausquartiert worden. Denn: Der 600 Jahre alte Sakralbau sollte saniert werden. Dann brach das Feuer aus. Zurzeit wird St. Martha neu aufgebaut. Wenn allerdings, wie vorgesehen, Ende des Jahres wieder Gottesdienste gefeiert werden, nehmen die Besucher nicht mehr auf den alten Holzbänken, sondern auf neuen Stühlen Platz. Die Kirchengemeinde hatte sich für die Zeit nach der Runderneuerung eine flexiblere Bestuhlung gewünscht. Sie trennte sich von ihren Bänken.

Nach den Worten von Georg Rieger, Koordinator des Wiederaufbaus der Marthakirche, geht es um 40 Bänke unterschiedlicher Länge, die rund 300 Menschen Platz bieten. Die Bänke seien „kein historisches Gestühl aus dem Mittelalter, sondern vergleichsweise jung und relativ schlicht“, so Rieger.

Die Visualisierung zeigt den vorderen Teil eines L-förmigen Raumes, der an das Sudhaus angrenzt. Wo einmal Stühle stehen und wo Bänke, lässt die Illustration offen. © MIP



Seines Wissens nach dienten sie seit Ende des 19. Jahrhunderts in der Kirche als Sitzmöbel. Ein Teil von ihnen ging nun an Gemeindemitglieder, einen anderen Teil erstand das Immobilienunternehmen MIP, das die Sitzgelegenheiten derzeit in einem Lagerraum aufbewahrt.

Wie berichtet, saniert MIP gegenwärtig unter dem Projektnamen „Malzböden“ die frühere Tucher- bzw. Humbser-Brauerei in der Schwabacher Straße. Im historischen Backsteinbau zieht hier Gewerbe ein, das ehemalige Sudhaus soll sich in ein einzigartiges Jugendstilbrauhaus verwandeln. Einen Pächter hat MIP noch nicht gefunden. Man verhandle „mit verschiedenen Interessenten“ und wolle gern noch heuer eröffnen, so die Geschäftsführung auf FN-Anfrage.

Wann immer es soweit ist: Die Nürnberger Kirchenbänke sollen nicht direkt im Sudhaus mit seinen Kupferkesseln Einzug halten, sondern in der angrenzenden L-förmigen Gaststube. „Da passen sie rein“, heißt es bei MIP.

BIRGIT HEIDINGSFELDER