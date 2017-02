Vom Schicksal der Vertriebenen

Heimatverein Oberasbach holt besondere Ausstellung in die Stadt - vor 1 Stunde

OBERASBACH - Halb Oberasbach ist von Vertriebenen gebaut – wissen Ortskenner vom Heimatverein. Mit der Wanderausstellung "Erzwungene Wege", die nun nach Oberasbach kommt, wirft der Verein Schlaglichter auf das Schicksal von Millionen, die nach dem Krieg fliehen mussten.

Der Heimatverein Oberasbach präsentiert die Ausstellung "Erzwungene Wege". © Kulturamt Oberasbach



Der Heimatverein Oberasbach präsentiert die Ausstellung "Erzwungene Wege". Foto: Kulturamt Oberasbach



Im Zusammenhang mit dem Jahresthema des Heimatvereins, "Flucht und Vertreibung", ist es ihm gelungen, die Wanderausstellung "Erzwungene Wege" der BdV-Stiftung "Zentrum gegen Vertreibungen" in den Altort zu holen. Die Dokumentation mit ihren großformatigen Tafeln war bereits 2016 als Teil einer Ausstellungstrilogie mit der Überschrift "Heimatweh" in den Räumen des Heimatministeriums in Nürnberg zu sehen.

In Oberasbach macht sie vom 18. Februar bis 24. März Station, und zwar in der Schreinerei Werner, Albrecht-Dürer-Straße 63. Öffnungszeiten: Mittwoch, Freitag und Samstag von 15 bis 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 15 Uhr.

fn