Vom Zirndorfer Bergclub ins wilde milde Mostviertel

„Dahoam is Dahoam“: Serienstar Katrin Lux stellte in der Bibertstadt ein Buch über ihre neu entdeckte Heimat vor - 19.12.2016 13:00 Uhr

ZIRNDORF - Die Metzgerstochter Katrin Ritt träumte schon als Kind davon, Schauspielerin zu werden. Mit 16 jobbte sie als Model, mit 18 verließ sie die Heimat, zog vom österreichischen Mostviertel hinaus in die Welt. Als etablierter Serienstar entdeckt Katrin Lux nun mit ihrem Mann die Heimat neu: „mild & wild“ beschreibt das Mostviertel, ein Idyll zwischen Salzburg und Wien gelegen. In Zirndorf hat Katrin Lux ihr Werk vorgestellt.

Fürs Fernsehen trägt sie die Berufskleidung der Köchin: Serienstar Katrin Lux stellte beim Zirndorfer Bergclub ein Buch über ihre Heimat — das Mostviertel — in Niederösterreich vor. © Foto: Peter Budig



Dahoam is da, wo a jeder jeden kennt, duzt, in den Arm nimmt, wo mit einem tragischen Augenaufschlag, einem Lächeln und mit Fannys (gespielt von Katrin Lux) tiefem Lachen alles erklärt, gelöst, bereinigt wird. So geht das, im Vorabendprogramm. Bis zu 1,3 Millionen Zuschauer in ganz Deutschland schalteten 2015 jede Episode aus dem Musterort Lansing ein. „Dahoam is Dahoam“ („DiD“) ist am Vorabend unangefochtener Marktführer in der deutschen Fernsehlandschaft.

Als Quereinsteigerin kam Katrin Lux 2013 zu „DiD“. Fanny heißt die Köchin, auch Lebensgefährtin vom Brunnerwirt. Sie ist laut Drehbuch praktischerweise aus Niederösterreich nach Lansing zugezogen. In einer aktuellen Folge backt Fanny Plätzchen, verbietet Tochter und Lebensgefährten Gregor streng die vorweihnachtliche Nascherei. Doch dann erliegt sie abends – froschgrüne Kochjacke gegen rosafarbenen Spießerjoggie ausgetauscht – selber einem Nasch-Flash und erfährt am eigenen Leib, wie es sich anfühlt, der Versuchung nicht widerstehen zu können.

Als Fanny/Katrin im Zirndorfer Bergclub auftaucht, trägt sie keine grüne Kochjacke und nur ein bisschen rosa. Der Bergclub liegt direkt beim Waldspielplatz und hat nach hinten raus einen stattlichen Saal mit uriger Heimatbühne. Es passt hier also alles zusammen, Lux strahlt und findet gar nichts dabei, dass – Konkurrenz der Vorweihnachtszeit – höchstens drei Dutzend Fans gekommen sind: „I fühl mi am wohlsten, im kleinen Rahmen. Wenn’s net so fui Leit sin und alles ganz intim is, gell.“

Es könnte also ein lustiger Abend werden, wo man nachher seine Spottverse in die Tasten haut – doch dann bekommt die strahlende Katrin die Kurve, als es darum geht, von ihrem Buch und vom Mostviertel zu erzählen. Sie wohnt inzwischen in München. Das Mostviertel war über die Jahre immer weiter entrückt. Bis sie wieder anfing, an freien Tagen nach Hause zu fahren und ihrem Mann die alte Heimat zu zeigen. Dem Zirndorfer Publikum erzählt sie anschaulich von ihren Entdeckungen zweier Mostviertel, mal mild und mal wild.

Delikatesse in Flaschen

Im milden Teil, sanfte Hügel, stattliche Höfe, wurde seit jeher Most gekeltert, nicht aus Äpfeln, sondern aus kleinen, festen, herben Birnen. Doch irgendwann verloren die Leute die Lust am herben Bauerntrunk. Jahrzehnte später erst haben die Großbauern ihren Most wieder entdeckt. Inzwischen, das Europa der Regionen wurde ausgerufen, gilt dieser österreichische Birnenmost, als Saft, als Wein, als Schnaps oder Likör, sogar als prämierter Wodka verfeinert, als eine Feinschmecker verzückende Delikatesse. Rund um die Mostbirne gibt es Kochrezepte, feine Wirtschaften ohne Schnitzelkultur, Ausflugsziele, Bauernhofidyllen, kurzum, eine urtümliche Landschaft zu entdecken.

Nur wenige Kilometer weiter führen die Wege in tiefe Täler, unwegsames Gelände, Gletscher, Urwälder, Wölfe sollen hier hausen. Im Mittelalter hatten die Erzbarone das Sagen, die Gegend war Europas größter Eisenlieferant für Schwerter und Rüstungen. Noch im 18. Jahrhundert wurden sechs Millionen Sensen hergestellt und hauptsächlich exportiert. Fliegenfischer von überall her träumen hier heute den Traum weiter, den Cineasten aus Robert Redfords Montana-Film „Aus der Mitte entspringt ein Fluss“ kennen.

