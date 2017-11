Am Sonntag ging es für die Fürther bereits zum fünften Mal auf den "FAIRdreht"-Markt in der ELAN-Halle Fürth. Zu kaufen gab es wieder "Klamotten, Klunker und Gedöns".

In vier Jahren Bauzeit ist die Mittelschule Langenzenn generalsaniert und erweitert worden. 11 Millionen Euro wurden in das Gebäude investiert, das jetzt offiziell eingeweiht wurde. Unterrichtet werden dort 251 Schüler in elf Klassen. Die Schule hat zwei Besonderheiten: Lernlandschaften für individuelles Lernen und eine enge Kooperation mit der benachbarten Realschule.