Von Goldberg bis Goldkehlchen

FÜRTH - Das Theaterfest am 25. September ist der Startschuss für die Spielzeit 2016/17 des Stadttheaters Fürth. Die FN stellen in loser Folge das Sortiment für Abonnenten und solche, die es werden wollen, vor. Heute stehen die beiden Konzertmieten im Mittelpunkt.

Sopranistin und Echo-Preisträgerin Christiane Karg, hier beim „Heimspiel“ in Feuchtwangen vor wenigen Wochen, kommt mit Konzertarien und an der Seite der Bamberger Symphoniker im Juni 2017 nach Fürth. © Foto: Draminski



Auch 16/17 haben Freunde der ernsten Muse wieder die Wahl, ob sie acht Mal oder „nur“ an vier Abenden dem Stadttheater die Ehre erweisen wollen. Beide Reihen (K1 und K2) servieren völlig unterschiedliche Programme — womit abermals bewiesen wäre, dass sich „Qual“ auf „Wahl“ recht gut reimt. Den neuen Chef der „Bamberger“ etwa bekommen nur die K2-Mieter zu Gesicht und Gehör, wer das Orchester hingegen unter der Stabführung eines der renommiertesten deutschen Dirigenten erleben möchte, muss zu K1 greifen.

Vor 20 Jahren entkam ihm niemand, wenn sich irgendwo ein Weltmusik-Festival oder Kirchentag einen Klecks Klezmermusik verabreichte: Die charakteristisch schluchzende Klarinette war sehr lang Markenzeichen Giora Feidmans, wenn nicht sogar das Synonym. Doch in jüngster Zeit wendet sich der gebürtige Argentinier verstärkt dem klassischen Repertoire zu — so auch beim Gastspiel der Russischen Kammerphilharmonie, das am 28. Oktober (alle Abende starten um 19.30 Uhr) den K1-Reigen eröffnet.

Schlagzeuger Peter Sadlo am 16. November — dazu kommt es nicht mehr, denn der Zirndorfer Weltstar starb, wie berichtet, am 28. Juli mit nur 54 Jahren. „Peter Sadlo and friends“ heißt der Abend, der nun mit den vier verbliebenen „friends“ Claudio Estay, Kyril Stoyanov, Andreas Csok und Simone Rubino und weitgehend identischem Programm als Hommage an Peter Sadlo über die Bühne gehen wird. Ein fünfter Perkussionist an Sadlos Stelle wird aktuell noch gesucht.

In der Pianistenszene werden immer rascher die älteren Semester von virtuosen jungen Herren und nicht zufällig sehr hübschen jungen Damen verdrängt. Lars Vogt, 46, zählt zu den wenigen deutschen Vertretern seines Faches, die auch im leicht fortgeschrittenen Karrierestadium immer noch gefragt sind. 2003/04 debütierte der Westfale mit den New Yorker Philharmonikern unter Lorin Maazel, in derselben Saison war er „Pianist in residence“ bei den Berliner Philharmonikern. In Fürth stellt er sich am 16. Dezember mit Schuberts Impromptus und Bachs Opus Magnun, den Goldberg-Variationen, vor. Ein Anlass für interessante Interpretationsvergleiche, denn erst vor wenigen Monaten nahm sich Tzimon Barto den Variationenzyklus im Stadttheater vor. Eins kann Hausdramaturg Matthias Heilmann schon vorab verraten: „Es sind vollkommen unterschiedliche Sichtweisen.“

Das Hagen-Quartett aus Österreich ist nicht irgendeine Kammermusikformation, sondern Champions League. Drum will es etwas heißen, wenn Primgeiger Lukas Hagen über das Novus String Quartet urteilt, er habe noch nie ein Quartett mit einem solch einheitlichen Ton gehört. Die vier Koreaner, die in Salzburg den 1. Preis beim Mozart-Wettbewerb holten, stellen sich den Fürthern am 21. Februar mit Webern, Beethoven und Schostakowitsch vor.

Die Musik des 20. Jahrhunderts ist Ingo Metzmachers Ding. Bei den Salzburger Festspielen hat der Dirigent aus Hannover Nono, Zimmermann und Rihm aufgeführt, die besten Orchester weltweit laden ihn ein, bei den Philharmonikern in Berlin, Wien und Amsterdam ist der ehemalige Hamburger und Amsterdamer Opernchef regelmäßiger Gast. Seit langem schon ist Metzmacher den Bamberger Symphonikern verbunden. In Fürth gastieren sie am 30. März mit Ravel, Rihm und Schostakowitschs turbulenter Elfter. Solistin im DvoÝák-Violinkonzert ist Deutsche-Grammophon-Exklusivkünstlerin Lisa Batiashvili — ein Gipfeltreffen absoluter Weltstars.

Auf dem Niveau geht es weiter am 30. April: Der dänische Bariton Bo Skovhus, österreichischer Kammersänger und seit vielen Jahren schon Liebling der Wiener Staatsoperngänger, kommt mit einem reinen Mahler-Programm. Am Klavier kein Geringerer als Stefan Vladar; der 50-jährige Dirigent und Pianist ist eine der herausragenden Musikerpersönlichkeiten des Nachbarlandes.

Gleich zweifach gewann Fagottist Dag Jensen den ARD-Wettbewerb. Am 21. Mai packt der frühere Solist der „Bamberger“ sein Fagott in Fürth aus, ihm zur Seite Klarinetten-Heroine Sabine Meyer. Mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn unter Ruben Gazarian spielen sie Werke von Richard Strauss und Carl Maria von Weber.

Noch einmal die Bamberger Symphoniker zum K1-Finale am 16. Juni. Der englische Dirigent Leo Hussain startete am Landestheater Salzburg, war Assistent unter anderem bei Rattle und ist seit 2013/14 Generalmusikdirektor der Opéra de Rouen Normandie. In Fürth leitet der 38-Jährige ein schillerndes Programm mit Werken unter anderem von Wolfgang Rihm („Leichtes Spiel“) und Wolfgang Amadeus Mozart. Solistin in zwei Konzertarien Mozarts und Felix Mendelssohns ist die aus Feuchtwangen stammende Sopranistin Christiane Karg; in wenigen Tagen nimmt sie den Echo-Klassik entgegen, Opern- und Konzertauftritte führen sie demnächst nach Kopenhagen, Berlin, Chicago und Paris. Kurz gesagt: Was die Namen der in Konzertmiete 1 gastierenden Ensembles, Dirigenten und Solisten betrifft, so muss Fürth sich vor keiner Großstadt ungleich größeren Formats verstecken.

Gleich zweimal Rihm in K1, Ives, Kagel, Schnittke und sogar der (1992 verstorbene) Soundrebell John Cage in K2: Derart deutliche Fußspuren des 20. Jahrhunderts sucht man in früheren Fürther Spielplänen vergebens oder mit der Lupe — gut und richtig, dass sich die Zeiten geändert haben. Auch das Pavel Haas Quartett, am 6. November Erster im K2-Quartett, verweigert sich keineswegs der Moderne, obschon es in der großen, bedeutenden Tradition der tschechischen Streichquartette steht. Anton Weberns Fünf Sätze für Streichquartett und Dimitri Schostakowitschs erschütterndes zweites Quartett gehen dem großen G-Dur-Opus von Franz Schubert voran.

Mit der jetzt beginnenden Saison übernimmt der 35-jährige Tscheche Jakub Hruša die Nachfolge von Jonathan Nott, der zum Orchestre de la Suisse Romande in Genf wechselte, bei den Bamberger Symphonikern. Den Fürthern stellt er sich am 19. Januar mit einem höchst ambitionierten Programm vor — unter anderem mit Brahms Vierter, Wagners „Lohengrin“-Vorspiel und John Cages legendärem „4‘33‘‘“ — ein Highlight für Cage-Fans, ein schöner Test für die Geduldsfäden der Fürther.

Seit zwei Jahrzehnten eines der führenden Trios und mit mehreren Preisen der deutschen Schallplattenkritik dekoriert ist das Trio Jean Paul aus Hannover. Es spielt am 21. März Beethovens Es-Dur-Trio, Mauricio Kagels einsätziges Trio Nr. 2, das der Komponist am Mittag des 11. September 2011 vollendete, sowie das Brahms’sche G-Dur-Sextett in einer Bearbeitung für Trio.

Ein Fall für Liebhaber der durch und durch russischen Schule ist der Abend des 27. Juni. Geiger Kirill Troussov und seine Schwester Alexandra Troussova am Klavier arbeiten sich durch Alfred Schnittkes „Suite im alten Stil“ sowie Werke von Prokofjew, Schostakowitsch, Zimbalist und Tschaikowsky.

Abo-Neubestellungen — die Konzertmiete 1 kostet 72 bis 214, die Konzertmiete 2 36 bis 122 Euro — nimmt das Stadttheater Fürth (Königstraße 116) bis 30. September entgegen. Im Spielplanheft zur Saison 2016/17 gibt es weitere Informationen und den Bestellzettel.

