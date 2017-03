Von Mauer gefallen: Betrunkener greift Sanitäter an

FÜRTH - Die Glückstraße in Fürth brachte einem 25-Jährigen am frühen Sonntagmorgen Pech. Nachdem er dort betrunken von einer Mauer gefallen war und sich Verletzungen zuzug, wartet jetzt auch noch ein Ermittlungsevrfahren auf ihn.

Gegen 0.45 Uhr wurde der Rettungsdienst in die Glückstraße in Fürth gerufen, weil ein 25-jähriger Betrunkener in einem Hinterhof von einer Mauer gestürzt war. Doch anstatt sich behandeln zu lassen, wurde der Oberbayer agressiv und schlug sogar auf einen Sanitäter ein. Darauf wurde die Polizei verständigt.

Doch auch den Beamten gegenüber zeigte sich der Mann wenig einsichtig.

Er trat und schlug weiterhin um sich und beleidigte die Beamten. Die Einsatzkräfte mussten den 25-Jährigen letztlich sogar fesseln, damit sie ihn in die Notaufnahme eines Krankenhauses transportieren konnten.

Gegen den Oberbayern wird jetzt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

