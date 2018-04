Am Samstag wurden in Fürth wieder die Laufschuhe geschnürt und fleißig gejoggt. Den Anfang beim 15. Stadtwaldlauf machten wie in den Jahren zuvor die Kleinsten beim Bambini-Lauf. Richtig ernst wurde es dann bei den Erwachsenen, die sich über zehn Kilometer oder die Halbmarathon-Strecke messen konnten.

In der Fürther Weststadt kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Feuerwehreinsatz an der Vacher Straße. Ein Gestrüpp war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, die Flammen loderten lichterloh.