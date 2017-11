Ein guter Tropfen liegt im Trend: Jung und Alt pilgerten am Wochenende zur Weinmesse mit 114 Ausstellern in die Fürther Stadthalle

Was in der Oberpfalz beinahe schon zum kulturellen Erbe gehört, feierte am Samstag auch endlich in Franken Premiere: Die Meisterschaft im Witzeerzählen. Im großen Saal der Comödie Fürth wurde der erste Fränkische Witzemeister von einer prominent besetzten Jury gekürt.