Von Tunnel zu Tunnel: Chauffeur unter Fürths Straßen

Vor zehn Jahren wurde die U-Bahn-Strecke zuletzt verlängert — Perspektivwechsel: Fahrt mit einem der Menschen, die die Züge steuern - vor 0 Minuten

FÜRTH - 2007 bekam die U1 zuletzt ein Stück Fürther Strecke hinzu: Bis zur Haltestelle Hardhöhe fährt sie seitdem. Zum zehnjährigen Jubiläum der vorerst letzten Fürther U-Bahn-Station haben wir einen der Menschen begleitet, denen viele Tag für Tag begegnen, ohne sie richtig wahrzunehmen.

Dezember 2007: Die Presse durfte für eine Sonderfahrt zusteigen, noch ehe Bürger bis zur neuen Station Hardhöhe fahren konnten. © Linke



Dezember 2007: Die Presse durfte für eine Sonderfahrt zusteigen, noch ehe Bürger bis zur neuen Station Hardhöhe fahren konnten. Foto: Linke



Das Licht am Ende des Tunnels kommt näher, allmählich wird es hell in der dunklen Fahrerkabine. Der Zug wird langsamer und kommt in der Station zum Stehen, die Türen öffnen sich, auch die der Fahrerkabine. Heraus steigt ein Mann in Uniform, glattrasiert und mit perfekt sitzendem Haar. Dimitrios Terzidis ist seit knapp 15 Jahren U-Bahnfahrer bei der VAG. Er wirkt hochkonzentriert, wenn er die Abfertigung überwacht. Passagiere steigen aus und ein, bis die Türen schließen. Schon verschwindet er wieder in der Fahrerkabine – und im nächsten Tunnel.

Dimitrios Terzidis fährt am liebsten nachts. Sein Dienst fängt dann am Spätnachmittag an, meistens auf der Hardhöhe oder an der Stadthalle, dort startet er als Fürther besonders gerne seinen Arbeitstag. Wenn die Schicht beginnt, wird zunächst der Zug überprüft. Licht, Technik und Türen müssen funktionieren, erst danach meldet er sich in der Zentrale startbereit. Die Sicherheit der Fahrgäste steht an oberster Stelle. Wie stark ist man sich dieser Verantwortung bewusst? "Man muss sich im Klaren sein, dass man Menschen transportiert. Durch jeden Fehler könnte sich ein Fahrgast verletzen", sagt er.

Zwischenfälle gab es bei ihm zum Glück noch keine. Die größten Gefahren: zu schnelles Fahren und zu spätes Bremsen; wer abrupt stoppen muss, riskiert, dass Fahrgäste stürzen. Alles eine Frage der Konzentration also. "Dabei ist der größte Feind die Routine", erklärt Thomas Weininger, Gruppenleiter bei der VAG. Wenn alles glatt läuft, sei es einfach. Erfahrung zeigt sich erst in Störungsfällen. Dann muss unter Stress das Wissen abgerufen werden, im schlechtesten Fall machen auch die Passagiere Druck. Auch Terzidis ist das schon passiert, am Ende ist dann aber doch immer alles gut gegangen. Generell wirkt der 41-Jährige, als könne ihn nur wenig aus der Ruhe bringen, seine Worte wählt er mit Bedacht. "Trotzdem tauchen Leichtsinnsfehler auf, deswegen bin ich sehr streng mit mir selbst."

Dimitrios Terzidis liebt seinen Job, der ihn unter die Stadt führt. © Lindner



Dimitrios Terzidis liebt seinen Job, der ihn unter die Stadt führt. Foto: Lindner



Sein Verhältnis zu den Fahrgästen ist gut, mehrmals wird er am Bahnsteig gegrüßt. Auch mit unzufriedenen Kunden sucht er das Gespräch. Leichter ist das während der Arbeit im "Kunden- und Systemservice", wenn er sich vor Ort um Störungen der fahrerlosen Linien U2 und U3 kümmert. Dann hat er mehr Zeit. Denn was viele Fahrgäste nicht wissen: Die U1 folgt wie die automatisierten U-Bahnen einem Sekundenfahrplan, der eingehalten werden muss.

Ärger mit Happy End

Würde man an jedem Stopp auf die Fahrgäste warten, käme es zu einer erheblichen Verspätung, schließlich zählt die Strecke von Langwasser Süd bis zur Hardhöhe 27 Haltestellen. Mit verärgerten Kunden ist man als U-Bahnfahrer immer wieder konfrontiert. Negativ enden muss das allerdings nicht immer: Ein Fahrgast, dem einmal ein Zug vor der Nase weggefahren war, zeigte zunächst auch nach Terzidis Erklärungen kein Verständnis. Seit der Mann sich Tage später bei ihm entschuldigte, sind beide gute Freunde und haben sich stets etwas zu erzählen, wenn sie sich sehen.

Der Einführung der automatisierten Bahnen auf den Linien U2 und U3 steht Dimitrios Terzidis übrigens durchweg positiv gegenüber: Sie hat Abwechslung in seinen Job gebracht, weil die Strecken umfangreich technisch betreut werden müssen.

Und auf der Linie der U1 ist sein Job nicht in Gefahr: Die neuen Züge, die 2018 kommen sollen, werden nicht fahrerlos sein. Auch wenn er mit den Jahren eine enge Bindung zu den alten Fahrzeugen aufgebaut hat, freut er sich auf die neue Herausforderung.

Auf die Frage jedoch, ob es sich denn eigentlich nun in Fürth besser fährt als in Nürnberg, hat er keine klare Antwort. Dann lacht er: Wenn er die Stadtgrenze passiert hat, fühle er sich schon wohl in seiner Heimat.

ROBIN LINDNER