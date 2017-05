Vorgeschmack auf das 18. New Orleans Festival

Die Gitarrenhalsschrubber kommen am ersten Juni-Wochenende wieder auf der Freiheit - vor 54 Minuten

FÜRTH - An Pfingsten zucken wieder die Tanzbeine. Das Wochenende vom 2. bis 4. Juni steht im Zeichen des 18. Fürther New Orleans Festivals. Veranstalter Thomas Schier vom Stadtmarketing-Verein Vision Fürth gab jetzt schon mal einen Vorgeschmack auf das, was da auf Fürth zurollt.

Wenn wie immer zu Pfingsten das New Orleans Festival ansteht, ist heuer auch Rad Gumbo dabei mit Akkordeonist Robert „Dackel“ Hirmer. © Archivfoto: Hans von Draminski



Sehr zufrieden zeigt sich Schier beim Pressetermin mit dem Festival des Vorjahres. Dies zu übertreffen scheint ihm zwar kaum noch möglich, doch den Standard des Vorgängers, versichert er, will er "unbedingt halten". Die Rezeptur 2017 ist bewährt: für jeden etwas, von Flippigem für die Jugend und Traditionellem für die Veteranen über gitarrenorientierten Rock bis zu Experimenten und so noch nicht Gehörtem.

Der Auftakt am Freitagabend mit den Rockkomödianten The Les Clöchards (19 Uhr), gefolgt von The Busters (21 Uhr), sei eher für die Jugend zugeschnitten. Relativ entspannt werden dagegen die New Orleans Rhythm Brass Band (12 Uhr) und die Münchner Band Hundling mit "bavarikanischen Rhythm ’n’ Blues" (14 Uhr) ihre Zuhörer in den Samstagnachmittag geleiten. Spielman in Bad Company werden ab 16 Uhr das Gaspedal treten, damit um 18 Uhr die Riders Connection mit aufgetunter Straßenmusik das Publikum verblüfft.

Die Ben Granfelt Band, die bereits mehrfach die Kofferfabrik beehrte, bringt dann ab 19.30 Uhr melodischen Rock für alle Saitenfreaks. "Gleich zwei Gitarristen schrubben die Hälse rauf und runter", verspricht Thomas Schier, "aber es klingt eher wie Bon Jovi und nicht wie Knüppel auf den Kopp!"

Gitarrist Siggi Schwarz stand schon mit Michael Schenker, Billy Gibbons und Carlos Santana auf der Bühne. Welchen seiner Freunde er nach Fürth am Samstagabend (21.30 Uhr) mitbringt, ist aktuell noch ein Geheimnis.

Traditionalisten tauchen am Sonntagmittag ab 14 Uhr mit dem Jens Wimmer Boogie Trio in den Boogie der zwanziger und dreißiger Jahre, Rad Gumbo ist nicht nur ein Eintopfgericht aus New Orleans, sondern auch eine musikalische Mischung aus Zydeco, Blues und Soul fürs Ohr (16 Uhr) — eigentlich zu kostbar für den Sonntagnachmittag, befindet der Festival-Programmchef.

Würdiger Abschluss

Ein Veteran eigener Klasse präsentiert sich mit dem Rhythm-’n’-Blues-Gitarristen Nick Woodland um 18 Uhr, und für den würdigen Abschluss sorgt Si Cranstoun mit hochenergetischem Rockabilly der fünfziger Jahre.

Und sonst? Diesmal wird es im Babylon-Keller keine Abschlusskonzerte geben, dafür aber eine DJ-Nacht am Samstag ab 23 Uhr. "Nach all der Musik wollen die Leute vielleicht lieber beim Bierchen abhocken", kommentiert der Veranstalter Schier die Zurückhaltung.

Wenn das Wetter mitmacht, dann dürften wieder gut und gerne 30 000 Musikfans zur Fürther Freiheit samt Adenauer-Anlage strömen. Gegen Hunger und Durst sind 24 Stände mit Essen, Bier, Wein, Cocktails und Eis im Einsatz. Und während Papa und Mama der Musik frönen, hält ein Karussell die Kinder bei Laune.

Hauptsponsor ist zum zehnten Mal die Sparda-Bank, die, wie ihr Fürther Betriebsleiter Jörg Euerl betont, dafür sorgt, dass "die Kultur unabhängig vom Geldbeutel und für jedermann zugänglich" sei. Wie hoch die Summe ist, bleibt — auch dies wie gehabt — Bankgeheimnis.

REINHARD KALB