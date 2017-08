Vorsicht giftig: Jakobskreuzkraut breitet sich aus

FÜRTH - Auf der Wiese wächst die Gefahr für Kühe, Schafe, Pferde und Bienen. Das giftige Jakobskreuzkraut entwickelt sich heuer besonders prächtig. Der Verzehr kann für sie tödlich sein.

Das gelb blühende Jakobskreuzkraut produziert sogenannte Pyrrolizidin-Alkaloide, die schwere Leberschäden verursachen können. © Foto: www.ak-kreuzkraut.de



So schön es auch aussieht, das gelb blühende Gewächs, so brisant ist es. Schwere Leberschäden können die in der 20 bis 130 Zentimeter hohen Pflanze enthaltenen Pyrrolizidin-Alkaloide (PA) auslösen. Vor allem, wenn sie ins Heu und in die Silage gelangen, wo sie von den Tieren dann nicht mehr ausgesondert werden können.

Wegen ihres bitteren Geschmacks meiden erwachsene Tiere das Kreuzkraut gewöhnlich auf der Weide. Die jetzt sehr hungrigen Bienen indes besuchen gerne die besonders giftigen Blüten. Der Giftstoff schädigt die Völker nicht nur selbst, sondern gerät auch in den Honig. So kann er auch zur Gefahr für Menschen werden.

Vorsicht ist schon wegen der Verwechslung mit Rucola geboten. Nachdem Kreuzkrautteile im Rucola-Salat gefunden worden waren, räumten Discounter im Jahre 2009 bundesweit die Regale. Bereits 2007 war Kreuzkraut in einer abgepackten Salatmischung entdeckt worden. Weil es aber nun mal zu den heimischen Naturgewächsen gehört, sehen Behörden wie das Fürther Grünflächenamt oder das Amt für Landwirtschaft aktuell keinen Handlungsbedarf.

Umdenken setzt ein

Bienenexperte Stefan Berg vom Landesamt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim berichtet auf Anfrage der Fürther Nachrichten jedoch von einem Umdenken. Nachdem im Versuch die Gefährlichkeit des auch im Natternkopf, Borretsch und Beinwell vorkommenden Giftstoffs nachgewiesen worden sei, werde jetzt das Umstellen der Blühmischungen erwogen, mit denen man Bienenvölkern in der Landschaft zur besseren Nahrungsgrundlage verhelfen will.

Von der Anzahl der Kreuzkraut-Pflanzen auf den Bienenweiden hänge ab, wie groß die Gefahr ist. Anders als in Norddeutschland beunruhigt die Situation in Franken den Fachmann noch nicht besonders. Imker, die Bedenken im Hinblick auf ihren Honig haben, verweist Stefan Berg auf den Tiergesundheitsdienst in Grub. Hier könne man das Bienenprodukt zuverlässig untersuchen lassen. Die Analyse erstrecke sich auf 18 Parameter. Der Eigenanteil des Imkers sei mit 36,80 Euro noch überschaubar.

Auch der Fürther Kräuterpädagogin Marion Reinhardt ist die Zunahme des Jakobskreuzkrauts in hiesigen Breiten schon aufgefallen. Mehr als in den Vorjahren blühe es jetzt. Offenbar habe es die Hitzeperiode besser verkraftet als viele andere Blühpflanzen.

Eine Chance, die Gefahr nachhaltig in den Griff zu bekommen, hat nur, wem es gelingt, das Gewächs mitsamt seiner tiefen Pfahlwurzel auszureißen. Bleiben Wurzelteile im Boden zurück, können diese nämlich erneut austreiben.

Keine direkte Gefahr für Menschen bergen Fleisch, Käse und Milch von vergifteten Tieren. Vorsicht ist jedoch beim Sammeln von Kräutermischungen für Tees geboten. Bei empfindlichen Personen kann zudem die Berührung mit dem blühenden Kraut allergische Hautreaktionen auslösen – ähnlich wie der Kontakt mit der Herkulesstaude.

