VW kollidiert frontal mit Lkw: Drei Verletzte in Fürth

Die Heilstätter Straße musste komplett gesperrt werden - vor 54 Minuten

FÜRTH - Am Dienstagnachmittag prallte ein VW in der Fürther Heilstättenstraße frontal mit einem Lkw zusammen. Die Feuerwehr schnitt das Dach des Autos auf, um die Fahrerin aus dem Auto zu befreien. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Auf der Heilstättenstraße in Fürth geriet eine Frau mit ihrem VW am Dienstagnachmittag in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Lkw zusammen. Drei Personen wurden verletzt.