Wachsende Schülerzahlen fordern Fürth heraus

Erneut mehr Erstklässler — Stadt muss Millionen in die Schulen stecken

FÜRTH - Für 1075 Fürther ABC-Schützen beginnt kommende Woche das erste Schuljahr. Das sind 24 mehr als vor einem Jahr, die Schulen werden also noch einmal etwas voller. Zum vierten Mal in Folge ist die Zahl der Erstklässler gestiegen. Für die Stadt heißt das unter anderem, dass sie weiter verstärkt in Schulen und Betreuung investieren muss.

Wie die gesamte Schullandschaft in Fürth hat auch die Farrnbachschule einen Wandel durchlebt. Inzwischen gibt es auch dort einen offenen Ganztageszweig. © Foto: Hans Winckler



Im Sekretariat der Farrnbachschule herrscht bereits emsige Betriebsamkeit. Einige Lehrer laufen durch das Haus, um die letzten Dinge zu ordnen oder zu organisieren, ehe am Dienstag wieder ihr Arbeitsalltag beginnt. Den diesjährigen Pressetermin zu den aktuellen Schülerzahlen hat Bürgermeister und Schulreferent Markus Braun nicht zufällig in diese Schule gelegt. Von dort wurde im vergangenen Jahr – und trotz des Protests einiger Eltern – der in das Gebäude integrierte Hort in die nahe Lehenstraße umgesiedelt. So wurde im Schulgebäude Platz für einen offenen Ganztageszweig.

Nötig wurde dies, so Braun, weil in Fürth seit Jahren nicht nur die Schülerzahl steigt, sondern auch die Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Mehr als jedes zweite Kind bleibe mittlerweile über den regulären Unterricht hinaus an den Schulen, im Hort oder in einer Mittagsbetreuung. An nahezu allen Grundschulen, den acht Mittelschulen, beiden Förderzentren, den Realschulen und allen Gymnasien werde inzwischen Ganztagsbetreuung angeboten. Beinahe 200 zusätzliche Plätze in Hort oder Mittagsbetreuung hat die Stadt für das neue Schuljahr geschaffen, um Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern.

Doch nicht nur in Sachen Betreuung sieht Braun in den kommenden Jahren Herausforderungen auf die Stadt zukommen. Das Mammutprojekt, das nun mit einem Architektenwettbewerb angeschoben wird, ist die Sanierung des Helene-Lange-Gymnasiums, die wohl mit mehr als 27 Millionen Euro zu Buche schlagen wird. Die Erweiterung der Pestalozzischule durch einen Modulbau ist mit 4,5 Millionen Euro veranschlagt. Geradezu winzig erscheinen da die Summen, die im vergangenen Schuljahr bereits verbaut wurden. Die Grundschule Unterfarrnbach wurde für 1,05 Millionen Euro ausgebaut und um ein Ganztagesangebot aufgestockt. In Vach kamen 760 000 Euro zusammen, um die Schule und deren Außenanlage neu zu gestalten.

Ein Ende der Investitionen ist für Braun nicht in Sicht, schließlich seien sie notwendig, um gute und zeitgemäße Bedingungen für die Schüler zu schaffen. Ein Blick auf die Zahlen des Staatlichen Schulamts, das für Grund- und Mittelschulen zuständig ist, zeigt: An den Fürther Grundschulen werden ab Dienstag 4110 Kinder unterrichtet – 75 Kinder mehr als vor einem Jahr. Die Mittelschulen besuchen dann 2014 Mädchen und Jungen – 131 weniger als im Schuljahr 2016/17. Gesunken ist heuer auch die Zahl der Übergangsklassen, in denen Kinder ohne Deutsch-Kenntnisse möglichst schnell die Sprache lernen sollen, auch damit Integration gelingt. Gab es vergangenes Jahr in Grund- und Mittelschulen noch 29 dieser Klassen, sind es heuer 21.

Falls noch Bedarf hinzukommt, sei man darauf eingestellt, sagt Ulrike Merkel. "In zwei dieser Klassen haben wir noch freie Plätze", so die Leiterin des Staatlichen Schulamts. Sie sieht die Stadt auch gut gerüstet, was die Lehrerstellen angeht. Der Bayerische Lehrer- und Lehrinnenverband hatte vor einigen Tagen eindringlich vor einem Mangel an Pädagogen und dem Ausfall vieler Stunden ab Spätherbst gewarnt. Ursache für die Engpässe seien viele Fortbildungen, Krankheitswellen, Schwangerschaften und Lehrer, die demnächst in Pension gehen. "Im Moment sind wir ausreichend versorgt", sagt Merkel. Die eine oder andere Absage könne aber schon noch ins Haus flattern.

In solchen Fällen würden sie und die Leiter der betroffenen Schulen stets versuchen, flexible Lösungen zu finden. Etwa, indem Kollegen, die Teilzeit arbeiten, ihr Stundenkontingent erhöhen und so den Wegfall kompensieren. Außerdem habe man in den vergangenen zwei Jahren die Zahl der mobilen Reserven, die Stundenausfälle auffangen, aufgestockt.

