Wage das Lieben

FÜRTH - Die Flüchtlingskrise hat ihre Spuren hinterlassen - nicht nur in der Politik und in der Gesellschaft, sondern auch in der Kunst. Christoph Kujawa, Fürther Dichter, Rezitator und Musiker, hat sie mitgebracht ins Stadtmuseum, die Betroffenheit über das Leid der Fliehenden und die Gleichgültigkeit vieler in der Gesellschaft.

Nachdenklicher Poet mit klarer Haltung gegen Unmenschlichkeit: Christoph Kujawa bei seinem Auftritt am Donnerstagabend. © Foto: André De Geare



Christoph Kujawa ist oft in Schulen unterwegs, mit musikalischen Vorträgen zum Expressionismus oder zu Anne Frank, mit den Vertonungen berühmter Texte für Gitarre. Sein aktuelles Programm "Lyra", das er bei der "Abend-Kultur"-Reihe des Stadtmuseums präsentiert, fällt aus diesem Rahmen heraus.

"Seit ich weiß, dass man mit dem Schreiben von Liedtexten auch den Nobelpreis erhalten kann", erklärt er dem Publikum scherzhaft, warum er angefangen hat, auch eigene Texte, die bislang nur als Gedichte für sich standen, zu vertonen. Fünf Gitarren hat er ins Foyer des Museums mitgebracht, das er mit mehreren (hölzernen) Bibern teilt, denen die augenblickliche Sonderausstellung dort gewidmet ist.

Auf der neuen zwölfsaitigen Gitarre, deren etwas erdiger, dunkler Klang sie von den anderen Instrumenten abhebt, beginnt er mit einem Instrumental, das die Verwurzelung in der Folk-Rock-Bewegung und bei Vorbildern wie Bob Dylan, aber auch Reinhard Mey zeigt. Und dann geht es im ersten Teil thematisch um Gott und die Welt in Liedern, die angenehm zu hören sind und immer auch eine Botschaft vermitteln wollen. Nicht umsonst erklärt Kujawa von sich, ein Kind der sechziger Jahre zu sein. Das spiegelt sich in seinen gereimten Texten wider, die viele Appelle beinhalten: Sei du selbst, wage es zu lieben, widersetze dich den Normen.

Und dann wird es im zweiten Teil auch gesellschaftskritisch, zeigt sich ein echtes Leiden an der Unmenschlichkeit, die im Umgang vieler Deutscher mit der Flüchtlingskrise sichtbar wird. Das ist politisch und menschlich korrekt, wenn auch in den Texten manchmal etwas arg plakativ ausgestaltet. Die Gedanken- und Gefühlswelt eines Flüchtenden auszudrücken, mag eine gute Übung in Empathie sein, ebensogut aber eine gewisse Anmaßung von Seiten derer, die selber sicher in ihrer Heimat sind.

Zwischendurch rezitiert Kujawa eigene Gedichte, die ohne Musik manchmal sogar stärker wirken als mit Begleitung. Für ein Schmunzeln sorgen die Texte aus dem Kinderprogramm, in denen die gleichen Botschaften vermittelt werden, aber auf eine erfrischend schlichte Art.

