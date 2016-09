Waldbrandgefahr: Fürther Feuerwehr schlägt Alarm

FÜRTH - Die Fürther Feuerwehr schlägt Alarm: Wegen der anhaltenden Trockenheit herrscht akute Waldbrandgefahr. In Fürth und Umgebung ist von fünf Warnstufen die vierte erreicht. Es gilt daher mehr denn je: Rauchen im Wald ist tabu.

Wegen der hohen Temperaturen herrscht zurzeit auch in Fürth und Umgebung akute Waldbrandgefahr. © dpa



Wie Christian Gußner, Chef der Berufsfeuerwehr Fürth, auf Nachfrage sagte, berechnet der Deutsche Wetterdienst anhand von Faktoren wie Waldart, Windgeschwindigkeit oder Bodenbeschaffenheit den „Waldbrandgefahren-Index“. Dessen fünfstufige Skala weise das Waldbrandrisiko für Mittelfranken gegenwärtig als „hoch“ aus. Das kann sich rasch ändern, wenn das Wetter umschlägt. Nach den Vorhersagen soll Regen am Freitag einen Temperatursturz begleiten. Vorerst aber herrscht papierne Dürre. Extrem hoch ist die Waldbrandgefahr zurzeit in Unterfranken.

Die Fürther Feuerwehr weist einmal mehr darauf hin, dass im Wald absolutes Rauchverbot herrscht. Das hat laut Gußner an sich nichts mit den aktuellen Umständen zu tun. Geraucht werden darf im Wald nämlich sowieso nicht. Während in den Wäldern von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen das ganze Jahr über Rauchverbot herrscht, schreibt das Bayerische Waldgesetz dieses zwischen 1. März und 31. Oktober vor. Überdies darf im Wald oder in einer Entfernung von weniger als hundert Metern zum Wald kein Feuer angezündet oder verwendet werden. Wer auf die Idee kommt, so Gußner, in der Risikozone zu grillen oder ein Lagerfeuer zu entfachen, riskiert bis zu 10.000 Euro Geldbuße.

Gußner warnt nicht nur davor, in Waldstücken Zigaretten aus der Bahn oder dem fahrenden Auto zu werfen, sondern auch davor, das Auto über allzu trockenem Gras abzustellen. Denn: Unter einem heißen Katalysator könne der Untergrund Feuer fangen. Und er bittet dringend darum, Abfälle nicht im Wald liegen zu lassen. Von der Verschmutzung abgesehen können Glasscherben das Sonnenlicht bündeln und schlimmstenfalls ein Feuer verursachen (Brennglaseffekt).

