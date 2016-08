Beim Paul Hunter Classic tritt die Snooker-Weltelite in der Fürther Stadthalle an den grünen Tisch. Nach den Amateuren, die um die Qualifikation fürs Hauptfeld spielten, steigen jetzt auch die Profis ein.

Das Paul Hunter Classic in Fürth geht in die nächste Runde: Am zweiten Tag behaupteten sich die Amateure und Semiprofis und spielten um den Einzug in die Runde der letzten 128 Spieler. Zusätzlich in diesem Jahr gab es eine Premiere: Das "Paul Hunter Ladies Classic", ein eigenes Turnier für Frauen. Es ist das erste Turnier des WLBS Women's World Ranking Series (Weltverband für Damensnooker) in dieser Saison. Die jüngste Teilnehmerin ist gerade mal 11 Jahre alt.