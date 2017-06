Wanderer mit Impressionismus-Gepäck

Das Trio "Landscape" des Nürnberger Jazzpianisten Jens Magdeburg spielte im Museum - vor 34 Minuten

FÜRTH - Kein Wunder, dass dieses Musikprojekt einen Landschaftsnamen trägt. Jens Magdeburg hat seine Jazzformation und sein Album "Landscape" getauft, weil er mit Klängen die Natur beschreibt. Jetzt beehrten die Musiker das Stadtmuseum.

Melancholiker und umsichtiger Stilist: Jens Magdeburg sorgte bei der „Abend-Kultur“ in der Ottostraße für Fernweh. © Foto: Markus Kohler



Melancholiker und umsichtiger Stilist: Jens Magdeburg sorgte bei der „Abend-Kultur“ in der Ottostraße für Fernweh. Foto: Foto: Markus Kohler



Manchmal scheint es, als ob der Pianist mit Noten malt. Sicher sieht jeder Zuhörer dabei etwas anderes vor sich. Ob Jens Magdeburg an bestimmte Orte oder einfach an die wunderbare Gestalt des blauen Planeten denkt, bleibt sein Geheimnis. Wenn der Nürnberger jedoch tatsächlich mit seinen Klaviertasten zeichnet, dann in impressionistischer Manier.

Es geht um das Gefühl, das ein Anblick auslösen kann. Ruhig und besinnlich klingen die Kompositionen. Eine leicht melancholische Stimmung kommt im Museum auf, wie nach einem Urlaub, wenn man gerne noch länger geblieben wäre. Elegant begleitet das Piano die Spaziergänge und Wanderungen, Gunther Rissmann (Bass) und Jens Liebau (Drums) laufen mit.

Simple Ideen formen die drei zu Stücken von zerbrechlicher Anmut, immer stilvoll und mit feinem Understatement. Klangfarben und Takte wechseln schwebend, plötzlich verleiht Rissmann seinem Bass eine nordafrikanisch-sehnsuchtsvolle Färbung, während Liebau an den Drums beweist, dass er die Jazzgeschichte großer amerikanischer Trios prima kennt.

Hochkonzentriert und intuitiv vermeidet Magdeburg reine Fingerakrobatik und Mätzchen. So sorgt er dafür, dass seine Combo nicht zu gefällig wird, denn schließlich sind Jazztrios mit Klavier, Bass und Schlagzeug ganz groß in Mode. Das hat schon Klasse, wie er sanft den Weg weist, für die Balance sorgt und ständig in Bewegung ist — das ist so pointiert sowie voller komplexer Spannung und Rhythmik, dass nicht nur Jazz-Puristen begeistert sein dürften.

CLAUDIA SCHULLER