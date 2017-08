Ein Feuer hat in einer Schreinerei in Stein (Landkreis Fürth) einen hohen Schaden von etwa 100.000 Euro angerichtet. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.

Die vorletzte Etappe für Wanderreporterin Viola Bernlocher hatte es in sich. Nach einem kurzen Abstecher auf dem Bleistift ging es für sie bei tropischen Temperaturen weiter in Richtung Roßtal.

Wanderreporterin Viola hat sich früh am Morgen auf den Weg gemacht. Ihre zweite Etappe führte sie von Fürth nach Cadolzburg. Unterwegs hatte sie viele interessante Begegnungen mit zwei- und vierbeinigen Landkreis-Bewohnern.

Die Flammen nahmen schnell das ganze Auto in Besitz: An der Ecke Höfener/Leyher Straße brannte am Dienstagnachmittag ein abgestellter Mercedes lichterloh. Die Ursache ist noch unklar.