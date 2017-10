Warum der schwere August-Sturm auch etwas Gutes hatte

Zukunft gehört dem Mischwald - Wiederaufforstung mit den richtigen Bäumen - vor 1 Stunde

CADOLZBURG - Der verheerende Sturm vom 18. August wütete vor allem in den Wäldern der Gemeinden Cadolzburg und Seukendorf. Den Waldbesitzern sind schwere Schäden entstanden, aber es tut sich auch eine Chance auf: Beim Wiederaufforsten kann der Wald verändert werden - mit Blick auf den Klimawandel.

Junge Bäume wachsen schon nach: Johannes Strobl (li.) und Förster Raymund Filmer am Setzling einer Weißtanne. © Petra Fiedler

Junge Bäume wachsen schon nach: Johannes Strobl (li.) und Förster Raymund Filmer am Setzling einer Weißtanne.

"Nicht jeder Waldbesitzer hat schon einen Wald aufgeforstet", ging es BBV-Ortsobmann Johannes Strobl durch den Kopf. Der Cadolzburger Landwirt kennt die Schäden vor Ort und hat sich die Frage gestellt, wie es nach dem großen Sturm weitergehen soll. Das heftige Unwetter hatte am 18. August vor allem im Westen der Stadt und des Landkreises Fürth schwere Verwüstungen verursacht. Zusammen mit Raymund Filmer, Revierförster vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürth, machte er den betroffenen Waldbesitzern daher das Angebot, zu "zeigen, wie Wiederaufforstung geht, und zu klären, welche Bäume eine Zukunft haben".

Bilderstrecke zum Thema

Die Cadolzburg musste wegen Sturmschäden geschlossen bleiben, Dächer wurden abgedeckt, Bäume begruben Autos, in Burgfarrnbach überstand eine ganze Baumgruppe das Unwetter nicht: Bilder von unseren Fotografen und unseren Lesern zeigen das Ausmaß der Schäden in und um Fürth nach dem Sturm am 18. August.