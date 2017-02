Was Bienen alles leisten

Der Film "More Than Honey" wird in Cadolzburg gezeigt

CADOLZBURG - Im Rahmen der Aktion Agenda 2030 ist in Cadolzburg der Dokumentar-Film "More Than Honey" zu sehen.

Was Bienen alles leisten, zeigt der preisgekrönte Film des Schweizer Regisseurs Markus Imhoof in Cadolzburg.



Am Freitag, 10. März, um 19 Uhr wird im Betriebshof (Egersdorfer Str. 64) die Dokumentation, die sich mit dem weltweiten Bienensterben und dessen Folgen befasst, gezeigt. Anschließend ist eine Diskussion mit dem langjährigen Vorsitzenden des Imkervereins Cadolzburg, Konrad Müller, geplant.

"More than Honey" stammt vom Schweizer Regisseur Markus Imhoof und ist mehrfach preisgekrönt. Er legt dar, dass mehr als ein Drittel unserer Nahrungsmittel ohne das Zutun der Bienen, also ohne Bestäubung, nicht gedeihen würde.

Der Kinofilm zeigt verschiedene Imker und ein Berliner Forscherteam bei ihrer Arbeit und versucht zu vermitteln, dass insbesondere das in den USA auftretende massenhafte Bienensterben durch die industrielle Bienenhaltung begünstigt, wenn nicht sogar verursacht wird.

Aufnahmen aus China wollen belegen, dass dort Menschen die Bestäubung der Blüten in Kleinarbeit übernehmen müssen, weil es keine Bienen mehr gibt. Das wird in Imker-Fachkreisen zwischenzeitlich allerdings als Fake diskutiert. Tatsächlich würden die Blütenstände dort per Hand ausgedünnt, um ein größeres Wachstum der Früchte zu fördern.

fn