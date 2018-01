Was läuft in Fürth?

Jubiläumsjahr 2018 macht Sportskanonen Beine - vor 3 Stunden

FÜRTH - 200 Jahre Stadt: Ein willkommener Anlass, der heuer ganz groß gefeiert wird in Fürth. Alle Bereiche des öffentlichen Lebens werfen sich dazu in Schale. So auch die Laufszene, die mit einem breiten Spektrum an Sportveranstaltungen für jedes Alter und jeden Anspruch aufwartet. Die Anmeldung läuft bereits. Eine Übersicht:

Premiere in Pink: Der Frauenlauf – hier bei seiner letzten Auflage 2013 in Nürnberg – erlebt am 17. März beim TV Fürth 1860 seine Wiedergeburt. © Foto: Mark Johnston



Premiere in Pink: Der Frauenlauf – hier bei seiner letzten Auflage 2013 in Nürnberg – erlebt am 17. März beim TV Fürth 1860 seine Wiedergeburt. Foto: Foto: Mark Johnston



Zwei opulente Laufwochenenden ragen aus dem Gesamtprogramm heraus: Der 12. Metropolmarathon zum Abschluss einer Sportwoche im Juni und eine Doppelveranstaltung des Laufclubs 21 zugunsten von Menschen mit Down-Syndrom beim TV Fürth 1860 im März.

Zum Auftakt feiert der Frauenlauf Franken am 17. März Premiere in Fürth. Zweimal schon hat die Fürther Initiatorin des Laufclubs 21 für Menschen mit der Down Syndrom genannten Genbesonderheit, Anita Kienle, rund 2000 Frauen in Nürnberg mobilisiert, bevor ihr vom Ladies Run der Post das Wasser abgegraben wurde.

Den Down-Syndrom-Marathon am 18. März veranstaltet sie hingegen schon zum 8. Mal. Nachdem die Grüne Halle im Südstadtpark nicht mehr als Start und Ziel zur Verfügung steht, ist der Lauf vergangenes Jahr aus dem Südstadtpark zum TV Fürth umgezogen. Die abgesicherte Strecke um das Sportgelände herum wird heuer doppelt genutzt. Nach dem Frauenlauf über 6 Kilometer mit kürzeren Kinderstrecken geht es in die Vollen.

Der Down-Syndrom-Marathon bietet am Tag darauf neben einem Sechsstundenlauf und dem Marathon auch einen Staffelmarathon, Halbmarathon, 10- und 6-Kilometer-Lauf an. Damit soll das nachlassende Interesse an Langstrecken abgefedert werden. Der Sechsstundenlauf kämpft zudem mit Nürnberger Konkurrenz, denn am 17. März drehen Ausdauersportler bereits ihre Runden um die Wöhrder Wiese. Dieser Lauf ist allerdings bereits ausgebucht, weshalb die Fürther Veranstalter mit weiterem Zulauf rechnen können.

Der 15. Stadtwaldlauf am 14. April gehört zu den sportlich anspruchsvolleren Ereignissen. Nicht nur, weil der LAC Quelle Fürth Veranstalter ist, sondern weil die Halbmarathon-Strecke durch den hügeligen Stadtwald führt. Wer sich keine 21 Kilometer zutraut, kann auch eine 10-Kilometer-Runde in Angriff nehmen. Für Kinder werden auch hier wieder Kurzstrecken auf dem Sportplatz des TV Fürth 1860 angeboten.

Der 16. Fürthlauf am 13. Mai bildet gewissermaßen das ganz entspannte Kontrastprogramm. Auf eine exakte Zeitnahme wird hier verzichtet. Im Vordergrund stehen Spaß und Geselligkeit. Dem trägt auch das große Rahmenprogramm auf der zum Biergarten umgestalteten Fürther Freiheit Rechnung. Für Stimmung sorgen der Kinderliedermacher Geraldino und seine Bandkollegen.

Im Angebot sind Strecken zwischen 1,3 Kilometer für Kinder und 10 Kilometer für geübtere Läufer. Die Willy-Brandt-Anlage wird mit Rücksicht auf den Rasen diesmal umgangen. Und mit Rücksicht auf die Eröffnung des Ludwig-Erhard-Zentrums beginnt der Hauptlauf eine halbe Stunde früher als gewohnt.

Der 12. Metropolmarathon am 17. Juni hat wieder einen Vorlauf für Kinder und Jugendliche am 16. Juni. Zur Feier des Stadtjubiläums wird er wie schon bei der Premiere zur 1000-Jahr-Feier der ersten urkundlichen Erwähnung Fürths 2007 auf einer großen Runde um die Kleeblattstadt führen. So reichhaltig wie noch nie ist das Sortiment der zur Auswahl stehenden Distanzen. Erstmals gibt es Viererstaffeln für den Marathon, dazu einen Dreiviertelmarathon, einen Halbmarathon, einen Volkslauf über 10 Kilometer, eine Walking-Strecke und einen Zehntelmarathon.

Dem Metropolmarathon voran geht eine Sportwoche, die von einer Meisterschaft der SG-Kanuten auf der Slalomstrecke an der Fernabrücke eröffnet wird, einen Duathlon (Laufen und Radfahren) enthält und mit einer Neuauflage des Beachvolleyballturniers für Aufsehen sorgt. Für jede Menge Unterhaltung ist am Marathonwochenende auch für das Publikum gesorgt. Auf der Fürther Freiheit gibt es obendrein eine Marathonmesse.

Der 35. Fürther Kärwalauf am 7. Oktober gehört zu den Klassikern der Straßenläufe. Auch wenn sich die ausländische Elite nach dem Niedergang der Quelle und Versiegen der Geldpreise rar gemacht hat, lockt der LAC Quelle vor dem Erntedankfestzug immer noch viele Laufbegeisterte auf die 3,6 und 7,5 Kilometer langen Strecken durch die gesperrte Innenstadt.

Beim 23. Bibertlauf am 4. November in Großhabersdorf kann man die 7,5 Kilometer zum Saisonabschluss noch einmal angehen. Überhaupt ist der Tisch für Läufer auch im Landkreis wieder gedeckt. Viele Veranstaltungen dort zeichnen sich durch ihren familiären Charakter aus.

Volker Dittmar