Wasch mir den Kunstpelz

"Jetzt nicht, Liebling!": Die Comödie spielt Ray Cooney - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein Spaß für alle Felle: Ray Cooneys Kürschner-Komödie "Jetzt nicht, Liebling!" hat heute in der Comödie und in Martin Rassaus Regie Premiere.

Hemmungslos zur Sache geht es in der Neuproduktion. Foto: Hans-Joachim Winckler



Im Ernst: Ein Stück von Ray Cooney auszuwählen, wenn die Lachtränen des Publikums ohne den Brachialeinsatz sämtlicher Hirnzellen fließen sollen, ist ungefähr so riskant, als entschieden sich die Bayreuther Festspiele nach langem Grübeln für Richard Wagner. Die absurde Komik des 85-jährigen Londoners Cooney zündet spätestens nach dem Einwurf von ein bis zwei Prosecco-Gläschen immer. Immer noch.

"Er hat", sagt Martin Rassau, "ein untrügliches Gespür für Timing und ist oft so kreativ, dass er in einem Stück gleich noch ein Stück unterbringt." Versteht sich, dass die Comödie Cooneys Farcen bereits mehrfach im Repertoire hatte — "Alles auf Krankenschein", "Und ewig rauschen die Gelder" oder "Tom, Dick und Harry". "Er schreibt immer zwei gleichberechtigte Herrenrollen, das ist für uns wie gespuckt", ergänzt Volker Heißmann, der im jüngsten Streich vom Comödien-Platz den selbstverständlich irrsinnig vertrottelten Emil Pautsch spielt, Angestellter im Pelzatelier Hubert von Neuenburgs (Rassau).

Totales Chaos

Natürlich gibt es auch in "Jetzt nicht, Liebling!", das 1967 Uraufführung hatte, Seitensprünge, Geliebte, Herrenwitzchen und Verwechslungen zuhauf. Und natürlich werden auch diesmal nur wenige Minuten vergehen, bis das totale Chaos ausbricht — obwohl man merke, "dass es sich um einen frühen Cooney handelt", so Rassau. "Er benötigt nur drei Türen."

Gleichwohl lohnt sich bei aller Turbulenz der Blick auf Franz Schwarz’ äußerst liebevolle, jeden Winkel der schmalen Comödien-Bühne nutzende Ausstattung. Zur Extradosis Eleganz kommt diesmal ein stattliches Kunstpelz-Sortiment, das dem staunenswerten Fundus des Bayerischen Rundfunks entsprungen ist. Nicht wenige Mäntel haben mehr Jahre auf dem Buckel als manche lang gediente Comödien-Abonnentin.

Apropos: Versteht sich, dass auch diese Boulevard-Neuproduktion einen Heimspiel-Anstrich bekommt. Stephanie Schimmer — sie spielt die Rolle der Assistentin Cordula — hat sich abermals um eine Fassung mit fränkischer Schlagseite bemüht. "Das Stück spielt heute in Fürth", heißt es auf dem Besetzungszettel — was vielleicht gar nicht so unplausibel ist, denn just die Kleeblattstadt beherbergt eine der wenigen Berufsschulen, in denen noch das Kürschnerhandwerk gelehrt wird.

30 Vorstellungen hat die Comödien-Mannschaft anberaumt, zehn mehr als in früheren Jahren. "Seit ,Charleys Tante’ und ,Ein Käfig voller Narren’ läuft es sehr rund", sagt Volker Heißmann. In der Tat ist "Jetzt nicht, Liebling!" bereits vor der Premiere zu 80 Prozent ausgelastet. Gefellt den Chefs bestimmt ziemlich gut.

Z"Jetzt nicht, Liebling!": Premiere heute, 19.30 Uhr, Comödie (Comödien-Platz 1). Bis 27. Mai. Karten bei Franken Ticket am Kohlenmarkt (Tel. 74 93 40) und an der Abendkasse.

MATTHIAS BOLL