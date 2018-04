Wegen Warnstreik: Bibertbad schließt für einen Tag

Gewerkschaft ver.di gibt am Montag bekannt, welche weiteren Einrichtungen betroffen sind - vor 2 Stunden

ZIRNDORF - Bayernweit werden kommende Woche die Warnstreiks ausgeweitet, mit denen die Gewerkschaft ver.di Druck in den Tarifverhandlungen für Beschäftigte von Kommunen und Bund macht. Unter anderem betrifft der Streik auch das Zirndorfer Bibertbad.

Das Zirndorfer Bibertbad, Außenbecken. © Thomas Scherer



Am Mittwoch, 11. April, bleibt das Schwimmbad samt Sauna den ganzen Tag geschlossen. An diesem Tag findet in Nürnberg eine Kundgebung statt, zu der mehrere Tausend Teilnehmer erwartet werden.

Auf welche Bereiche der Stadt Fürth – womöglich Kindertagesstätten oder die Müllabfuhr – sich der Warnstreik auswirkt, ist noch nicht bekannt. Details will ver.di Mittelfranken am Montag veröffentlichen.

Doch hat die Gewerkschaft bereits angekündigt, dass in Mittelfranken schwerpunktmäßig das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, kommunale Verwaltungen, Wertstoffhöfe, Stadtreinigungen und Müllabfuhr, die kommunale Verkehrsüberwachung, Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Stadtwerke betroffen sein werden. In Nürnberg gibt es Noteinrichtungen zur Aufnahme von Kindern aus den kommunalen Kitas.

