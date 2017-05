Weiherhof: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

ZIRNDORF - Am Donnerstagnachmittag ist es in Weiherhof bei Zirndorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Laut ersten Informationen der Polizei wurden dabei drei Personen verletzt. Die Banderbacher Straße ist derzeit komplett gesperrt.

Beide Pkw wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt. Rettungskräfte befreiten die Insassen aus ihren Fahrzeugen. © Pressefoto Klein



Gegen 17.45 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw an der Kreuzung Banderbacher Straße/Weiherhofer Hauptstraße in Weiherhof. Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zum Unfallort. Drei verletzte Personen mussten aus den beiden Fahrzeugen befreit werden. Derzeit ist die Banderbacher Straße zur Bergung der Pkw komplett gesperrt.

Weitere Informationen in Kürze.

