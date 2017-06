Weiherhof: "Horcht a moal christsozial"

ZIRNDORF - 40 Jahre Bestehen hat der CSU-Ortsverband Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach gefeiert. Den Festabend in Weiherhof stellten die Christsozialen aus den nordwestlichen Stadtteilen Zirndorfs unter das Motto "Horcht a moal".

CSU-Urgestein Günther Keller freute sich über das Jubiläumsgeschenk der Stadt Zirndorf. © Foto: privat



Aufhorchen ließen dabei nicht nur die Musiker von der "HausMacher Band" oder die Moderation des Nürnberger Humoristen Heinz Haffki, sondern auch die Gratulanten. Sie attestierten dem Ortsverband durch die Bank Selbstbewusstsein und Beharrlichkeit — allen voran Bundesminister Christian Schmidt, der die Schirmherrschaft der Festivität übernommen hatte: Er beschrieb den Ortsverband als sehr selbstbewusst, was sich bereits bei der Gründung gezeigt habe, sei damals doch der eine oder andere Kampf mit dem Stadtverband Zirndorf auszufechten gewesen. In der Geschichte des Ortsverbandes bewahrheite sich, so Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger (CSU), "die Redewendung von der Beharrlichkeit, die nichts ersetzen kann".

Auch Landrat Matthias Dießl (CSU) würdigte das Durchsetzungsvermögen der acht Gründungsväter um den ersten Ortsvorsitzenden Günther Keller. Das damalige Leitmotiv "noch näher am Menschen" sein zu wollen, gleich ob in den politischen Zielen oder dem Schafkopfturnier, sei seitdem deutlich an den Wahlergebnissen abzulesen, meinte er.

Selbst Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel, bekanntlich SPD-Mitglied, würdigte das Miteinander der zwei großen Parteien auf Zirndorfs kommunalpolitischem Parkett als äußerst fruchtbar für die Stadt. Zwingel wünschte dem Ortsverband "weiterhin so viel Erfolg", verband das allerdings auch mit der augenzwinkernd vorgetragenen Bitte, diesen Erfolg in Grenzen zu halten.

Ein Geburtstagsständchen gab es von Oberasbachs Bürgermeisterin Birgit Huber, die ihren Parteikollegen aus der Nachbarstadt "Viel Glück und viel Segen" sang sie anlässlich des Jubiläums.

Günther Keller referierte über die wechselvolle Vergangenheit der CSU Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach. In seiner multimedialen Bildpräsentation, passend zum Motto gestaltet, zeigte er Fotos der zurückliegenden vier Jahrzehnte mit prominenten Figuren der CSU, auch in etwas jüngeren Jahren, etwa den langjährigen Landtagsabgeordneten Günter Gabsteiger, Ex-Landrätin Gabriele Pauli oder Markus Söder.

Die Festlichkeiten boten auch den Rahmen, langjährige Mitglieder zu ehren. Minister Schmidt und Ortsvorsitzender Wolfgang Däumler zeichneten Rita Keller, Dieter Sebastian und Klaus Thierbach für 40 Jahre Mitgliedschaft aus. Für 15 Jahre Treue wurde Wolfgang Pöhlmann geehrt.

