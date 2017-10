Weiherhof: Muss die Gefahrenstelle umgebaut werden?

ZIRNDORF - Statt eines teuren Umbaus lieber ein Tempolimit an der gefährlichen Einmündung der Weiherhofer Hauptstraße in die Banderbacher Straße: Die Landkreis-Grünen möchten auf diese Weise eine halbe Million Euro sparen, sicherer soll es dennoch werden.

Lieber Tempolimit als ein teurer Umbau? Foto: Ralf Rödel



Laut Statistik ist die Einmündung zwar kein regelrechter Unfallschwerpunkt, doch sie wird von den Verkehrsexperten als "auffällig" bezeichnet. Zuletzt kam es im Sommer zu einem Unglück, bei dem eine Radfahrerin verstarb. Allerdings sind bis heute die genauen Gründe für den Unfall nicht bekannt — und schon gar nicht, ob bauliche Veränderungen ihn hätten verhindert können.

Die Kreis-Grünen wünschen sich an der Straße keinen Umbau, sondern eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer und mehr Kontrollen. Auch Schilder, die auf die Gefahrenstelle hinweisen, hält Kreisrat Wolfram Schaa für hilfreich.

Doch die Autofahrer so einfach von Tempo 100 auf 70 herunterzubremsen, das gehe nicht, erwidert Landrat Matthias Dießl in einem Schreiben an die Grünen. Dies sei nämlich eine Entscheidung der Unteren Verkehrsbehörde und werde nicht in den Kreisgremien beschlossen.

Stattdessen befürworten Dießl und die Mehrheit des Kreistags einen "den Richtlinien konformen Umbau der Einmündung". Vorgesehen ist eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger sowie der Bau einer Linksabbiegespur. Sei die Querungshilfe erst einmal fertig, könne auch das Tempo auf 70 km/h reduziert werden. Fast eine halbe Million Euro soll der Umbau kosten.

2016 noch gescheitert

Die Realisierung dieser Planung sollte schon 2016 erfolgen, scheiterte damals jedoch am Grunderwerb. Die Eigentümer hielten den Umbau für nicht nötig. Auch die Stadt Zirndorf, die sich an den Kosten beteiligen muss, nahm von der Planung Abstand.

Doch inzwischen hat die Kreistagsmehrheit dafür votiert, das Projekt wieder ins Bauprogramm des Landkreises aufzunehmen, wenn auch erst 2019. Das aber lasse sich vielleicht noch aufhalten, hofft Schaa. Auch mit kreativen Ideen könne Unfallprävention geleistet werden, ist er überzeugt.

Besonders unverständlich ist ihm, weshalb die Tempo-70-Regelung, die nach langen Kämpfen auf Höhe des SV Weiherhof gilt, nicht weiter in Richtung Zirndorf ausgedehnt werden kann.

