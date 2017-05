Weiherhof: Sechs Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Einsatzkräfte mussten Personen aus ihren Fahrzeugen befreien - 25.05.2017 20:20 Uhr

ZIRNDORF - Am Donnerstagnachmittag ist es in Weiherhof bei Zirndorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Laut ersten Informationen der Polizei wurden dabei sechs Personen verletzt. Die Banderbacher Straße war zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema Zusammenstoß auf Kreuzung: Schwerer Unfall in Zirndorf Crash auf der Kreuzung: In Weiherhof, einem Ortsteil von Zirndorf, hat es am Donnerstag heftig gekracht. Zwei Pkw stießen zusammen, ersten Informationen zufolge wurden dabei drei Personen verletzt.



Gegen 17.45 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw an der Kreuzung Banderbacher Straße/Weiherhofer Hauptstraße in Weiherhof. Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zum Unfallort. Sechs verletzte Personen mussten aus den beiden Fahrzeugen befreit werden. Sie kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Laut Polizei besteht bei den Verletzten keine Lebensgefahr. Zur Bergung der Pkw war die Banderbacher Straße etwa eine halbe Stunde lang komplett gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

