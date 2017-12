Weihnachtsmarkt: Ordnungskräfte noch wachsamer

FÜRTH - Friedliche Zeiten wünschen sich Markthändler und Besucher des Weihnachtsmarkts auf der Freiheit, der am Donnerstag eröffnet hat. Im Gedächtnis hat aber wohl jeder die Bilder des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember. Die Stadt reagiert trotzdem gelassen.

"Nehmt euch Zeit für etwas mehr Besinnlichkeit!": Als Fürther Christkind eröffnet Maria Vogel am 30. November 2017 den Weihnachtsmarkt auf der Fürther Freiheit. Foto: Giulia Iannicelli



Natürlich, sagt Wirtschaftsreferent Horst Müller auf FN-Anfrage, habe es Gespräche mit der Polizei gegeben, die übrigens keine akute Gefahrenlage für den Markt sieht. Gemeinsam habe man einige Kleinigkeiten optimiert, wobei die Spielräume für den Standort auf der Freiheit begrenzt seien. "Die relativ schmalen Eingänge zum Beispiel kann man nicht absperren, sonst kommen auch die Besucher kaum mehr rein", sagt Müller.

Bereits vergangenes Jahr habe man aber die Gassen zwischen den Buden etwas verbreitert; auffällige Fahnen markieren zudem die Fluchtwege. Außerdem sei vermehrt Ordnungs- und Sicherheitspersonal unterwegs. Diese Maßnahmen werden auch heuer wieder umgesetzt.

Einen friedlichen Weihnachtsmarkt wünschen sich Markthändler und Besucher. Foto: Edgar Pfrogner



"Eine absolute Sicherheit gibt es leider nicht", bedauert Müller. Er glaubt aber, dass die Stadt alles veranlasst hat, was zum Schutz der Besucher beiträgt — auch wenn es insgesamt etwas weniger ist als im Oktober zur Kirchweih. Damals hatte man sich unter anderem für Zufahrtssperren an sieben Eingängen entschieden.

Betonklötze mit Stahlseilen riegelten sie ab, um zu verhindern, dass Lastwagen wie in Berlin oder Nizza in eine Menschenmenge rasen. Außerdem wurden Lautsprecher installiert, über die man Besucher im Notfall schnell informieren kann.

Auch die Stadt Nürnberg hat auf den Anschlag in Berlin reagiert. Am Christkindlesmarkt, den vergangenes Jahr rund 2,5 Millionen Gäste besuchten, werden heuer Barrieren aus Stahl und mobile Bäume in Holztrögen aufgestellt, um potenzielle Attentäter abzuschrecken. Viele andere Märkte erhöhten ebenfalls die Sicherheitsvorkehrungen.

