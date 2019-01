Kurz nach 11 Uhr kam die Durchsage: Schüler und Lehrer sollen in den Klassenzimmern bleiben und die Türe absperren. Amok-Alarm an der Leopold-Ullstein-Realschule in Fürth - glücklicherweise handelte es sich nur um einen Fehlalarm, die Schüler waren nicht in Gefahr. Vermutet wird derzeit ein technischer Fehler, der den Alarm auslöste.