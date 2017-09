Weißer Golf bei Stadeln aus der Regnitz geborgen

Großeinsatz von Polizei, Rettungskräften und Tauchern - vor 45 Minuten

FÜRTH - Am Mittwochnachmittag wurde gegen 13.45 Uhr ein weißer Golf im Wasser der Regnitz zwischen Atzenhof und Stadeln gefunden. Die Polizei hat mittlerweile bestätigt, dass es sich dabei um den Wagen des vermissten 24-jährigen Christian M. aus Fürth handelt.

Am Mittwochnachmittag wurde in der Regnitz bei Fürth ein Pkw unter Wasser gefunden. Ob sich in dem Fahrzeug Personen befinden, ist derzeit noch unklar. Taucher sind momentan im Einsatz, um die Lage zu untersuchen.