Weißes Auto bei Stadeln in der Regnitz gefunden

Stadelner Straße derzeit komplett gesperrt - Taucher im Einsatz - vor 51 Minuten

FÜRTH - Am Mittwochnachmittag wurde gegen 13.45 Uhr ein weißer Pkw im Wasser der Regnitz zwischen Atzenhof und Stadeln gefunden. Ob es sich dabei um den Wagen des vermissten 24-Jährigen Christian M. aus Fürth handelt, kann die Polizei derzeit noch nicht bestätigen.

Rettungsdienst und Feuerwehr sind derzeit an der Stadelner Straße im Einsatz. © NEWS5 / Oßwald

Momentan sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes auf der Brücke an der Stadelner Straße im Einsatz und versuchen den Wagen mit einem Kran aus dem Wasser zu ziehen. Ebenso befinden sich Taucher im Wasser, um die Lage zu klären. "Die Bergung des Pkws kann dauern. Im Moment liegt das Fahrzeug noch im Wasser", bestätigt Bert Rauenbusch, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken, auf Nachfrage.

Ob der Wagenfund die Folge eines Unfalls ist, ist noch völlig offen. Ebenso, ob sich Personen im Inneren des Fahrzeugs befinden. Ob ein Zusammenhang mit dem Fall des vermissten 24-jährigen Christian M. aus Fürth besteht, kann die Polizei noch nicht sagen. Am Mittwochmittag hatte ein Polizeisprecher auf Nachfrage gesagt, dass die Beamten ein Verbrechen ausschließen.

Weitere Informationen in Kürze.

