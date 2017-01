Welkes ermüdende Gagparade

heute-show-Moderator und Dietmar Wischmeyer präsentierten in Fürths Stadthalle Kalauer aus der untersten Schublade - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wenn der Moderator der „ZDF-heute-show“ auf die Bühne geht, kann man erwarten, dass die Fürther Stadthalle voll ist. Oliver Welke präsentiert mit seinem Kumpel Dietmar Wischmeyer mit „Im Herzen jung“ aber ein auf Dauer ermüdendes Senioren-Bashing, garniert mit alten heute-show-Gags.

Konnten in der Stadthalle nicht überzeugen: Oliver Welke und Dietmar Wischmeyer © pr



Der Rentner, der mit dem Spruch „Ich hab’s passend“ die Supermarkt-Kasse blockiert. Die fitten Senioren im feschen Freizeitlook auf dem 27- Gang-Rennrad. Die Altenheimbewohner, die mit dem Rollator zum Punk-Konzert rasen. Ganz neu sind diese Klischees nicht, die Welke (50) und Wischmeyer (Ende 50) da servieren. Und da die Beschreibungen im Wischmeyerschen Mix aus Lyrik-Girlanden und Fäkalsprache daherkommen, sind sie einfach Geschmackssache – also eine Sache schlechten Geschmacks. Ältere ZDF-Zuschauer werden da zu „Freigängern der Ausstellung Körperwelten“, Rollstuhl-Opas zu „Plastinaten auf Kackstühlen“. Wischmeyers Wahlempfehlung lautet: „Ich kotze in die Wahlurne rein.“ Worauf Welke die fiktive Abschiedsrede des Bundespräsidenten ans Wahlvolk so enden lässt: „Ihr kotzt mich an.“

Zwischendurch dämmert wohl auch Welke, dass dieses Pennäler-Niveau nicht ganz trägt. Dann distanziert er sich vom eigenen Text („Also, das hab’ nicht ich geschrieben“) oder kommentiert Wischmeyers Sprüche ironisch: „Diese Wärme, du magst Menschen!“ Weil der Vortrag der ergrauten Herren irgendwann doch ermüdet (beide lesen tatsächlich sitzend vom Blatt ab), werden Filmchen aus alten heute-show-Sendungen dazwischengeschoben. Aktuelle Politik kommt bei diesem Recycling natürlich nicht vor.

In einigen Momenten ist dieses Programm originell und präzise: Welke und Wischmeyer imitieren in ihren roten Anzügen als „Die zwei Flamingos“ mit Wonne das real existierende Rentner-Gesangsduo „Amigos“ – deren Texte schon im Original Realsatire sind. Oder Wischmeyer mimt den deutschen Rentner, der den zugewanderten Flüchtlingen die Schwerstarbeit des herbstlichen Laubfegens in Deutschland erklärt („Laub kannte der Muselmann in der Wüste ja nicht!“). Da blitzt auf, was aus dem Abend hätte werden können.

Im Interview mit dieser Zeitung hat Welke kürzlich beklagt, dass dem deutschen Fernsehen seit Harald Schmidt die tägliche Late-Night-Show fehlt. Vielleicht sollte der Chef der besten wöchentlichen TV-Satiresendung sich darauf konzentrieren. Im Getingel mit Wischmeyer verkauft er sich unter Wert und unter Würde.

WALTER GRZESIEK