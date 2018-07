Welthaus: Fair Trade als Waffe gegen Frauenelend

FÜRTH - Das T-Shirt auf der Haut, der Espresso in der Tasse, die Pausenbanane – was haben diese Produkte mit den Lebensumständen von Frauen zu tun? Sehr viel, wie man im Eine-Welt-Laden erfahren kann. Unter dem Titel "Roles an Rights" informiert eine Plakatausstellung über die komplizierten Zusammenhänge von Konsum und der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern.

Sie wollen mit ihrer Ausstellung auf Schieflagen beim Thema Geschlechtergerechtigkeit aufmerksam machen: Jennifer Gopp, Elke Klemenz und Marlene Grieß (von links). © Foto: Petra Fiedler



Man merkt es Marlene Gries und Jennifer Gopp, den beiden Bildungsreferentinnen des Weltladens Fürth, an: Zum Thema Geschlechtergerechtigkeit (Gender Equality) haben sie noch viel mehr zu berichten, als das, was als Essenz ihrer Recherchen auf den acht Plakaten Platz gefunden hat. Aber auf einen Nenner gebracht, sagen sie: "Je ärmer das Land, je stärker durch Landwirtschaft geprägt, umso ärmer und rechtloser die Frauen."

Aus der Charta der Vereinten Nationen haben sich die Bildungsreferentinnen den Punkt "Gender Equality" herausgepickt und als Schwerpunktthema in das Bildungsprogramm des laufenden Jahres integriert. Der globale Süden als Lieferant von Kleidung, Nahrungsmitteln und Rohstoffen ist von dem, was hierzulande unter Gleichberechtigung verstanden wird, noch weit entfernt.

"Fair Trade" und das damit veränderte Konsumverhalten als Abhilfe für Frauenelend im globalen Süden? "Durchaus", meint Marlene Gries. Man habe da eine überzeugende Zahl gefunden. In den örtlichen Kooperativen der Fairtrade-Partner seien 51 Prozent der Vorsitzenden Frauen. "Frauen in die Verantwortung bringen, das ist doch ein erster Schritt", betonen Marlene Grieß und Jennifer Gopp.

Fair-Trade-Produkte durchbrechen demnach die Phalanx von Ohnmacht und Ausbeutung und fördern Eigeninitiative und Gleichberechtigung. "Jeder kann sich hinterfragen. Jeder kann sein Konsumverhalten überprüfen", meinen die Initiatorinnen und verweisen auf das Plakat zum Thema Textilarbeit in Bangladesh. "Fair-Trade-Arbeiterinnen haben dort ein besseres Einkommen, besseren Arbeitsschutz und bessere Absicherung."

"Aber auch in Deutschland ist der Idealzustand noch lange nicht erreicht", betont Elke Klemenz, als Geschäftsführerin des Weltladens quasi Gastgeberin der Ausstellung. Klemenz weiß: Putzen ist weiblich, gleiche Bezahlung von Frau und Mann für gleichwertige Arbeit immer noch eine Utopie – und die Frage nach der Kinderbetreuung werde nur berufstätigen Frauen, nie aber Männern gestellt. Deutschland und Gender Equality – genug Stoff für ein eigenes Plakat.

Im Rahmen von "Roles & Rights – Frauen (Un)Rechte weltweit", finanziell unterstützt vom Entwicklungshilfeministerium, finden im Welthaus Vorträge (ab September auch Workshops) statt.

Petra Fiedler