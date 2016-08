Weltmeister Selby gewinnt Fürther Snooker-Turnier

FÜRTH - Der Favorit ist über jeden Zweifel erhaben: Snooker-Weltmeister Mark Selby gewinnt das Turnier Paul Hunter Classic in der Fürther Stadthalle. Kurz vor Mitternacht nahm der Weltmeister und Weltranglistenerste Mark Selby den Siegerpokal aus den Händen von Alan Hunter entgegen.

Die ersten Frames waren umkämpft, dann drehte Mark Selby voll auf. Foto: Andreas Goldmann



Der Vater des vor zehn Jahren an Krebs verstorbenen Paul ließ es sich erneut nicht nehmen, dem Gewinner des Turniers zu Ehren seines Sohnes persönlich zu gratulieren. Zudem landen auf Selbys Konto 25.000 Euro Siegprämie. Im Finale erwies sich sein Landsmann Tom Ford als zäher Gegner. Ford, der ebenso wie Selby 33 Jahre alt ist und aus der Stadt des englischen Fußballmeisters Leicester kommt, hatte auf dem Weg ins Endspiel starke Gegner beiseite geräumt. Darunter den Thailänder Thepchaiya Un-Nooh, dem in diesem Turnier das Kunststück eines "Maximum Break" (147 Punkte) gelungen war, für das er die stolze Summe von 50000 Euro erhielt.

Im Endspiel verstand Selby, dessen Spitzname "the Jester from Leicester" (Englisch: der Witzbold aus Leicester) ist, keinen Spaß. Die ersten drei Frames waren noch hart umkämpft, doch dann erledigte Selby die Angelegenheit im Stile eines Weltmeisters – mit 4:2 holte er sich am Sonntagabend um 22.30 Uhr den Titel.

