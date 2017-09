Wem gehört Kunst?

FÜRTH - "Nur Mut!" ist das Motto der Spielzeit 2017/18 des Stadttheaters Fürth, das am 24. September zum Theaterfest wieder seine Türen öffnet. In loser Folge stellen die FN die Abonnements des Hauses vor. Nach dem Premieren-Abo (18.8.), der Opernmiete (19.8.), dem Tanztheater (26.8.) und den "Passagen" (28.8.) fällt heute der Blick auf die beiden (im Programm identischen) Schauspielmieten.

Ralph Morgenstern (li.) und Udo Samel in „Entartete Kunst“. Das Stück, das den Fall des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt in den Mittelpunkt stellt, kommt als Gastspiel des Berliner Renaissance Theaters im November nach Fürth. © F.: Barbara Braun



Sie waren dicke Freunde. Dann hat das Leben sie in unterschiedliche Umlaufbahnen geschossen. Der Freitod des Buchverkäufers Alvin führt dazu, dass Kurzgeschichtenerzähler Thomas an der Herausforderung einer Trauerrede zu verzweifeln droht. Die Story meines Lebens (17./18. Oktober) heißt das Zwei-Personen-Musical von Neil Bartram und Brian Hill, das das Stadttheater als deutsche Erstaufführung mit Thomas Borchert und Jerry Marwig zeigt. Richtig gelesen, ein Musical. Wir warten derweil auf die erste Operette im Tanztheater-Abo.

"Der Fall Furtwängler", "Collaboration", "Der Pianist": Der britische Autor und Schauspieler Ronald Harwood hat mehrfach ein gutes Händchen mit historisch heiklen Stoffen bewiesen. Publikumsfreundlicher und gleichwohl höchst aktueller Stoff ist ebenfalls Entartete Kunst (10./11. November). Zu Gast ist das Berliner Renaissance-Theater, wo auch Welturaufführung war. Ein älterer Mann namens Cornelius Gurlitt fällt dem bayerischen Zoll bei der Einreise von der Schweiz nach Deutschland auf. Der Rest ist noch immer schier unfassbar: Ermittler stoßen auf die riesige geerbte Sammlung moderner Kunst, die Gurlitts Vater einst im Auftrag der Nazis zusammenraffte. Im Mittelpunkt des (in Berlin durchwachsen besprochenen) Abends dürfte zweifellos Udo Samel stehen, der bis 2004 an der Wiener Burg in einer eigenen Liga spielte. Mit dabei sind Ex-"Tatort"Kommissar Boris Aljinovic und Ralph Morgenstern ("Blond am Freitag").

Es folgt Wohlfühlstoff zur Weihnachtszeit (16./16. Dezember). Kay Pollacks Wie im Himmel kam 2004 in die Kinos und gilt als einer der erfolgreichsten schwedischen Filme. Und es war nur eine Frage der Zeit, dass aus dem rührenden bis kitschigen Stoff — Stardirigent findet nach Zusammenbruch neues Glück mit einem Chor in der Provinz — ein theatertauglicher Abend wird. Wie tauglich, wird das Münchner Metropoltheater zu beweisen versuchen. Hauptdarsteller Matthias Grundig ist übrigens nicht verwandt und auch nicht verschwägert mit ungleich berühmteren Fürther Rundfunkpionieren.

Auf Herzschmerz folgt Brecht, und das gleich zweifach. Eine wahrhaft dem Fürther Saisonmotto entsprungene Heldin erkennt in Mutter Courage und ihre Kinder spät, aber nicht zu spät die Sinnlosigkeit von Kriegen und militärischem Drill (20./21. Januar). Die Eigenproduktion des Hauses inszeniert Werner Bauer, der hier in der Vorsaison "Luther — Rebell Gottes" ablieferte. In der Hauptrolle der geschäftstüchtigen Marketenderin ist Michaela Domes im Einsatz, Norbert Nagel hat die musikalische Leitung.

Vom Euro-Studio Landgraf kommt Der kaukasische Kreidekreis mit dem vor allem im Osten der Republik höchst prominenten Peter Bause (15./16. Februar). Er inszeniert nicht nur das gleichnishafte Drama, das die Frage stellt, wie humanes Verhalten gesellschaftliche Realität werden kann, sondern spielt auch den Sänger Arkadi Dorfrichter Azdak. In über 70 Rollen sind zwölf Darsteller zu erleben.

Yasmina Rezas jüngster Streich ist die Beziehungskomödie Bella Figura. Weltpremiere war im Mai 2015 an der Berliner Schaubühne, unter anderem mit Nina Hoss. Mittvierziger Boris trifft seine Geliebte zum Abendessen, läuft allerdings der zukünftigen Schwiegermutter der besten Freundin seiner Frau über den Weg — ein grusliger Abend voller Peinlichkeiten nimmt seinen Lauf. Mit Heio von Stetten ("Von Mäusen und Lügen", "Sams im Glück"), Julia Hansen und der unverwüstlichen Doris Kunstmann kommt der Spaß vom Euro-Studio Landgraf am 8./9. März nach Fürth.

Noch ein Spaß, aber einer mit sehr ernstem Hintergrund. Nein, die Geschichte des Dritten Reiches musste nicht umgeschrieben werden, als der Stern 1983 die geheimen Tagebücher Adolf Hitlers zu finden geglaubt hatte. Einer der größten Flops der Mediengeschichte verfilmte Helmut Dietl mit reichlich Schwung und Sarkasmus 1993, Schtonk! war ein Kassenknüller der Extraklasse — und kommt 2018 als Gastspiel der Württembergischen Landesbühne Esslingen (2./3. Mai).

Vom achten und letzten Abend der Schauspielmiete 17/18 sind bislang nur die beiden Termine (7./8. Juni) bekannt. In dieser Zeit ist Fürth Gastgeber der 36. Bayerischen Theatertage, und welche Bühne mit welcher Produktion sich den Abonnenten vorstellt, wird frühestens im Februar feststehen. Wundertüte Stadttheater.

ZAbo-Neubestellungen — die Schauspielmiete kostet zwischen 48 und 182 Euro — nimmt das Stadttheater Fürth (Königstraße 116) bis 29. September entgegen. Im Spielplanheft zur Saison 2017/18 gibt es weitere Informationen und den Bestellzettel.

MATTHIAS BOLL