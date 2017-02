Wenig Andrang an den Futterhäuschen

Bei der „Stunde der Wintervögel“ machten sich heuer vor allem Kohl- und Blaumeisen rar - vor 51 Minuten

FÜRTH - Kalt und schneereich war das Wochenende um den Dreikönigstag, an dem der Landesbund für Vogelschutz (LBV) traditionell die „Stunde der Wintervögel“ ausruft. Perfekte Bedingungen also, um die gefiederten Besucher am Futterhäuschen zu zählen. Doch obwohl sich bayernweit rekordverdächtige 27 000 Menschen beteiligten, machten sich die Vögel rar.

Kohlmeisen, wie dieses Exemplar im Bild, waren zuletzt in bayerischen Gärten seltener zu sehen. Gründe dafür sind das Wegbleiben von Zugvögeln aus dem Norden und eine schlechte Brut im vergangenen Frühling. © Foto: Patrick Pleul/dpa



Die gute Nachricht vorneweg: Zwar bekommt der Haussperling, also der Spatz, in den Städten zunehmend Probleme, in Fürth hat er es dennoch auf den ersten Platz geschafft. 781 Spatzen zählten die 188 Fürther, die sich an der Bestandsaufnahme beteiligten. Schon seit zwölf Jahren setzt der Landesbund für Vogelschutz stets im Januar auf die Mithilfe der Bevölkerung, um Rückschlüsse auf das Vorkommen der Gartenvögel zu ziehen.

Auf den Plätzen zwei und drei liegen in Fürth Amsel und Feldsperling, erst dann tauchen Kohl- und Blaumeise in der Statistik auf. Eher ungewöhnlich sei diese Platzverteilung, sagt LBV-Sprecher Markus Erlwein. „In den vergangenen Jahren lagen die Meisen weiter vorn.“

Er hat aber einige Erklärungen für den Wechsel auf den Spitzenpositionen: Zum einen seien diesen Winter weniger Meisen aus Skandinavien nach Mitteleuropa gekommen, auch Zählungen von Vogelwarten an den deutschen Küsten hätten dies belegt. Grund: „Offensichtlich war das Nahrungsangebot im Norden gut genug für die Vögel.“ Hinzu kam die feuchte und kühle Witterung während der Brutzeit im vergangenen Frühjahr. Schlechte Bedingungen also für die Insektenfresser; viele Jungvögel überlebten das Regenwetter nicht.

Der Rückgang der Meisen lässt sich übrigens bayernweit beobachten, auch der Fürther Landkreis zeigt diesen Trend. Die Kohl- und die Blaumeise liegen dort ebenfalls nur auf den Plätzen vier und fünf. Am häufigsten beobachteten die 245 Teilnehmer der Zählung den Feldsperling, es folgen der Haussperling und die Amsel.

Apropos Sperlinge: Dass sich dieser Vogel immer häufiger in den Gärten zeigt, liegt laut Erlwein nicht an wachsenden Beständen. Im Gegenteil. Weil die Tiere auf den intensiv bewirtschafteten Feldern und in den nachverdichteten Städten immer weniger Futter und Brutmöglichkeiten finden, zieht es sie in die Gärten.

Damit sie sich dort auch künftig wohlfühlen, rät der Experte zu einem möglichst naturnahen Garten; darin sollten keine Gifte versprüht werden und möglichst heimische Pflanzen wachsen. Vor allem sollten die Gartenbesitzer öfter mal faul sein und den Rasen seltener mähen sowie Laub in einigen Ecken dulden. Erlwein: „Wer einen Feng-Shui-Garten hat mit Kies und einem Bambus, darf sich nicht wundern, wenn die Vögel wegbleiben.“

Gwendolyn Kuhn