Weniger Lärm in Oberasbach, bitte!

Bürger fordern Schallschutz von der Bahn - vor 51 Minuten

OBERASBACH/VEITSBRONN - Glaubt man den Äußerungen diverser Kommunalpolitiker ist die Kommunikation mit der Deutschen Bahn AG selbst für Landräte oder Bürgermeister nicht immer ganz leicht. Was soll da erst der normale Bürger machen? Ganz einfach: Die Gelegenheit beim Schopf ergreifen – so wie Ingrid Pedack und Marianne May aus Oberasbach, die eine Unterschriftenliste an den Mann bringen wollten.

Marianne May und Ingrid Pedack (von links) schildern Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der DB AG (rechts) die Situation in Oberasbach und übergeben die Liste mit den Unterschriften. © Foto: Hans G. Esterl



Der Wind pfeift eiskalt über die Gleise. Der Montagmorgen am Bahnhof Siegelsdorf ist frostig. Ingrid Pedack und Marianne May strahlen dennoch. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Birgit Huber haben sie sich von Oberasbach aus auf den Weg gemacht. Eigentlich soll es hier bei dem Termin mit Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtiger der Deutschen Bahn AG für den Freistaat Bayern, und Hugo Gratza, Ministerialdirigent aus dem Bundesverkehrsministerium, um die Barrierefreiheit des Bahnhalts gehen. Deshalb sind auch Landrat Matthias Dießl und Veitsbronns Bürgermeister Marco Kistner gekommen.

Doch zunächst sind die beiden Oberasbacherinnen an der Reihe. 122 Unterschriften haben sie gesammelt, die Liste übergeben sie an Josel. Damit wollen sie erreichen, dass die Bahn endlich Schallschutzmaßnahmen an der Strecke Nürnberg-Stuttgart ergreift. Genauer gesagt, dort wo die Gleise an der Bebauung in Ober- und Unterasbach vorbeiführen. 30 Meter von der Terrasse ihres Hauses entfernt donnern die Züge vorbei. Es sind nicht die neuen Triebwägen der S-Bahn, die den Anwohnern das Leben vergällen, sondern die immer länger werdenden Güterzüge, deren Zahl zunimmt.

Das erläutert Ingrid Pedack dem Bahnrepräsentanten. Die Fenster ihres Hauses sind längst dreifach verglast, am Fernseher sorgen Zusatzlautsprecher dafür, dass die Nachrichten auch noch zu verstehen sind, wenn die Züge vorbeirattern. Und das mit 85 bis 92 Dezibel, diese Werte haben die Pedacks mit einem eigens angeschafften Messgerät ermittelt.

Auch die Stadt Oberasbach hat im Jahr 2011 die Schalleinwirkungen aus dem Bahnverkehr in einem Gutachten untersuchen lassen und wesentliche Überschreitungen festgestellt. Unterhaltungen stoppen dann abrupt, nicht nur im Garten herrscht Sendepause. Was sie und ihre Mitstreiter von der Bahn erwarten, formuliert Ingrid Pedack ebenfalls ganz klar: "Wir wollen eine Lärmschutzwand, weil alles andere nichts bringt."

Das Anliegen trifft den Bahn-Mann "überraschend", wie er sagt. Josel verweist darauf, dass die Bahn die Güterwaggons auf neue Bremsen umrüste. Bei 50 Prozent liege aktuell schon die Quote, bis 2020 werde es nur noch leise Waggons geben. Die Züge aber bleiben, meinen die beiden Frauen. Dem kann Josel nicht widersprechen – wobei: Eigentlich sei es ja positiv, wenn mehr Güter über die Schiene liefen. "Oberasbach kenne ich nicht", sagt der DB–Konzernbevollmächtigte, verspricht aber: "Ich schaue es mir an, sie bekommen eine Antwort von mir."

Das Problem: Die Oberasbacher stehen mit ihrem Anliegen natürlich nicht allein. Seit 1998 gibt es ein "Lärmsanierungsprogramm" der Bundesregierung, eine freiwillige Leistung, aus der sich kein Rechtsanspruch ableiten lässt. Schon vor Jahren wurde eine bundesweite Rangliste aufgestellt, auf der allein in Bayern 270 Ortsdurchfahrten zu finden waren, sortiert nach so genannten Prioritätskennziffern. Oberasbach-Unterasbach lag mit einem Wert von 1,69 im Sanierungsabschnitt 240. Allerdings: Vor drei Jahren starteten erst Projekte der Abschnitte eins bis neun.

Die Oberasbacher fordern eine Überarbeitung und eine höhere Priorisierung für ihren Abschnitt. Ersteres, das sagt Ministerialdirigent Hugo Gratza, geschieht bereits. Ende 2018 soll die Liste, die auf einem neuen Berechnungsverfahren basiert, vorliegen. Mit der Antwort aus Berlin wird es hoffentlich nicht so lange dauern.

Harald Ehm