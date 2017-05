Wenn aus Genuss Gefangenschaft wird

Die Suchtberatungsstelle der Caritas hilft Abhängigen und Angehörigen — Von Alkohol bis zum Glücksspiel - vor 3 Minuten

FÜRTH - Was tun, wenn man denkt, ein Suchtproblem zu haben? Und wie geht man am besten als Angehöriger eines Betroffenen vor? Antworten gibt die Suchtberatungsstelle der Caritas in Fürth. Anlässlich der bundesweiten Aktionswoche "Alkohol? – Weniger ist besser!" stellen wir das Angebot vor.

Ein Glas geht noch? Die Sucht lässt die Grenzen verblassen. © Foto: dpa



Ein Glas geht noch? Die Sucht lässt die Grenzen verblassen. Foto: Foto: dpa



Mit nur einem Berater ging es damals, im Oktober 1978, los. Mittlerweile gehören zum Team der Suchtberatung der Caritas etwa 7,5 Vollzeitstellen. Und man berät weit mehr Klienten als vor 40 Jahren: 2016 suchten hier 866 Menschen Hilfe.

"Das liegt aber nicht daran, dass sich die Suchtprobleme verschärft haben, sondern daran, dass mehr Personal zur Verfügung steht", betont Günther Engel, Leiter der Anlaufstelle in der Königstraße. Was man dort merkt: Betroffen sein kann jeder, ob man nun Arzt ist oder arbeitslos.

Die Statistik zeigt: Deutlich mehr Männer als Frauen nehmen das Angebot an, 2015 waren es 438 männliche Klienten und 212 weibliche. Bei Frauen ist die Scham womöglich größer, vermuten die Fachleute. Während der Großteil der männlichen Klienten zwischen 30 und 39 Jahren sind, sind die meisten Frauen, die sich melden, 50 bis 59 Jahre alt. Zwei Drittel der Klienten haben ein Alkoholproblem, das andere Drittel umfasst Drogensüchtige, Menschen, die unter stoffungebundenen Süchten wie Glücksspiel und Essstörungen leiden, sowie Angehörige. "Die Zahlen sind seit Jahren im selben Bereich", sagt Engel. "Bemerkt haben wir, dass ein Suchtproblem oft mit einer Depression oder auch finanziellen Problemen einhergeht."

Was sich verändert hat: Früher, noch vor zehn Jahren, habe man vor allem die Sucht im Blick gehabt und daran gearbeitet. Judith Veh, Sozialpädagogin der Beratungsstelle, erläutert: "Heute tragen unsere Klienten oft größere Päckchen mit sich, psychische Begleiterscheinungen wie Angststörungen oder Depression und auch Probleme wie Wohnungslosigkeit oder Jobverlust spielen neben der Sucht eine große Rolle."

Dafür, dass die Zahl der Spielsüchtigen in Deutschland in den vergangenen Jahren schlagartig stieg, hat man in Fürth eine Erklärung: "Glücksspieler gab es früher natürlich auch", so Engel, nur hat man zuletzt die Hilfsangebote erweitert, weshalb die Zahlen extrem zulegten. Zudem sei die Bereitschaft gewachsen, offener mit Problemen umzugehen.

Eine neue Herausforderung für die Experten sind "halblegale Drogen" und Kräutermischungen, die noch recht unerforscht sind. Oft ist hier der Missbrauch mit Psychosen verbunden und schwierig zu behandeln.

Die höchste Anzahl der Klienten kommt jedoch nach wie vor wegen des Trinkens. Der Caritas ist es daher wichtig, sich an der Aktionswoche zu beteiligen: "Es geht darum, dass Menschen ihren Alkoholkonsum hinterfragen", erzählt Judith Veh, "wir wollen versuchen, Tabus aufzubrechen, und darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man bemerkt, seinen Konsum nicht mehr unter Kontrolle zu haben." In den Medien, ergänzt Engel stirnrunzelnd, werde häufig über Drogentote berichtet, aber selten über die 75 000 Menschen, die jedes Jahr an den Folgen ihres übermäßigen Alkoholkonsums sterben.

Der Fokus der Aktionswoche liegt dieses Jahr auf "Alkohol im Straßenverkehr". Ein Problem, das leicht unterschätzt wird, auch weil es eine gewisse gesellschaftliche Toleranz gegenüber Alkohol gibt.

Wer will, bleibt anonym

Wie geht man nun vor, wenn man befürchtet, betroffen zu sein? Der erste Schritt ist es, sich telefonisch oder persönlich bei einer Beratungsstelle zu melden. Auf Wunsch kann man in Fürth auch anonym bleiben. Relativ neu ist die Online-Beratung, hier kann man ebenfalls abklären, ob ein Suchtverhalten vorliegt, ohne seine Identität preiszugeben. Anschließend geht es darum, herauszufinden, was genau los ist. "Die meisten kommen zu uns, weil sie in irgendeiner Form Druck erfahren haben und von anderen auf ihr Problem aufmerksam gemacht wurden", sagt Judith Veh.

Wie es weitergeht, wird individuell besprochen. Die Berater können Klienten über einen längeren Zeitraum begleiten, auf Selbsthilfegruppen und Therapien aufmerksam machen und an weitere Einrichtungen vermitteln. Auch Angehörige können sich Rat holen, etwa dazu, wie sie damit umgehen, wenn sich der Partner vor den eigenen Augen Schaden zufügt.

Wichtig ist, betont Veh: "Eine Beratung macht nur Sinn, wenn auch ein Veränderungswunsch vorliegt."

Wann eine Alkoholsucht zum Problem wird zeigen wir hier: Wann wird es problematisch?

JULIA HAMPEL