Wenn Busfahrer mal müssen: Fürth fehlen Klos

Noch gibt es nicht an allen Endhaltestellen stille Örtchen - Nürnberg steht besser da - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wer unterwegs mal muss, hat manchmal ein Problem. Aber nicht nur Bürger wünschen sich mehr Toiletten. Auch die Versorgung der Busfahrer mit entsprechenden Räumen lässt zu wünschen übrig. Nürnberg steht schon ganz gut da - in Fürth und Erlangen aber kann es sehr unangenehm werden.

Zum Schutz vor Vandalismus wurde auch die Mobiltoilette am Atzenhofer Feuerwehrhaus mit einem massiven Metallzaun umgeben. © Foto: Thomas Scherer



Längst nicht jede Endhaltestelle ist in Fürth mit einem Toilettenhäuschen ausgestattet. Für die Fahrer bedeutet das unter Umständen zusätzlichen Stress. Sie kämpfen ohnehin mit dem engen Fahrplan, der beim Chaos im Berufsverkehr und bei Behinderungen durch Baustellen oft nur unter Schwierigkeiten eingehalten werden kann.

Der Verkehrsbetrieb der infra stellt den rund 240 Fahrern zwar kostenlos Wasser und sogar Eis zur Verfügung, doch diese Fürsorge hat quälende Folgen, wenn sich das Fahrpersonal nicht erleichtern kann. "Bei jeder Baustelle wird als Erstes eine Mobiltoilette aufgestellt. Selbst der Erdbeerstand an der Rothenburger Straße hat ein Dixi-Klo, aber wir müssen durchhalten", klagt ein Fahrer sein Leid.

In Erlangen ist es noch schlimmer

Dass die Toilettenversorgung in Erlangen noch schlimmer ist, kann er nicht als Trost betrachten. Schließlich zeige das Beispiel Nürnberg, dass eine Verbesserung möglich ist.

Zwar gebe es am Bahnhofplatz und am Rathaus Toiletten für Busfahrer, doch die Benutzung gehe mitunter auf Kosten der Fahrzeit, zumal der Fahrer erst die Kasse absperren müsse. Bei manchen Linien, wie etwa die 179, könne es zwei Stunden dauern, bis es wieder eine passable Gelegenheit zum Toilettenbesuch gibt.

Nicht weniger umständlich und zeitaufwändig sind nach Angaben des Fahrers die Vereinbarungen zum Benutzen von Sanitärräumen, die an manchen Stationen mit ortsansässigen Firmen getroffen worden sind. Dass in der Not der Fahrersitz eingenässt wird und ausgetauscht werden muss, sei schon vorgekommen. "So ein Toilettenhäuschen kostet doch nicht die Welt", gibt der Fahrer zu bedenken.

Vermisst werden Toiletten an den Endhaltestellen Spechtweg (Linie 171), Gladiolenweg (172), Rudolf-Schiestl-Straße (177), Europaallee (177), Heilstättensiedlung (178), Am Mühlweg (178) und Großgründlach-Nord (179). Das Problem sei bekannt und man arbeite intensiv an Verbesserungen, heißt es auf FN-Anfrage beim Betriebsrat der infra. So soll in Vach-Nord ein Sanitärcontainer aufgestellt werden. Was die Problemlösung erschwert, ist der Vandalismus. Weil die mit einem Schloss gesicherten Mobiltoiletten schon einmal umgeworfen werden und dann unbenutzbar sind, ist man dazu übergegangen, sie mit massiven Zaunkäfigen zu umgeben, wie etwa am Atzenhofer Feuerwehrhaus. Das ist zwar aufwändig, aber nicht so teuer wie ein massiver Sanitärcontainer.

Nürnberg macht es besser

Auch bei der VAG in Nürnberg ist das Thema Toiletten nicht unbekannt. Unternehmenssprecherin Elisabeth Seitzinger sagt: "Grundsätzlich prüfen wir bei allen Um- und Neubauten an Haltestellen die Möglichkeit, zusätzliche Toiletten zu schaffen. Feste Toiletten gibt es in Röthenbach, an der Gustav-Adolf-Straße, am Hauptbahnhof, in Langwasser Mitte und Süd, am Nordostbahnhof, am Wegfeld, an der Herrnhütte und am Flughafen." Ergänzt würden diese durch Mobiltoiletten.

Gut ausgestattet mit Toiletten sind die U-Bahn-Linien. Allerdings können die Fahrer wegen des engen Taktes nicht einfach ihr Fahrzeug verlassen. Bei Straßenbahnen verhält es sich ähnlich. Hier besteht laut Seitzinger jedoch die Möglichkeit, dass Fahrer über die Leitstelle eine Ablösung anfordern können. Normalerweise seien sie zudem maximal eine Stunde am Stück unterwegs.

Volker Dittmar