Wenn der Nemec in Zirndorf zum Batic wird

ZIRNDORF - Rund 350 Krimifans ließen sich am Samstag bei "erlebe wigner!" von der Lesung eines Tatort-Kommissar gewordenen Schauspielers mitreißen: Mit "Die Toten von der Falkneralm - mein erster Fall" zeigt Miroslav Nemec, dass er sein Handwerk ebenso gut versteht wie sein Alter Ego im TV, Ivo Batic.

Authentisch und souverän: Miroslav Nemec in Zirndorf. Foto: Foto: Blutau



Wie viel Batic steckt eigentlich im "Batic"-Mimen? Seit über 25 Jahren brilliert der gebürtige Kroate nun schon in der Rolle des knorrig-sensiblen Münchner Hauptkommissars. Die unverblümte Art, das souveräne Auftreten, der Migrationshintergrund — all das haben Batic und Nemec gemeinsam. Selbst die Nachnamen ähneln sich auf den ersten Blick. Im Gegensatz zu seinem Rollennamen wird Nemec, wie dieser zum Auftakt in Zirndorf launig erzählt, jedoch mit einem "-tz" am Ende ausgesprochen.

"Nema problema!"

Schelmisch zieht sich das Spiel mit den Identitäten durch den locker-lesenswerten Debütroman von Nemec und durch den Abend. Miroslav Nemec, das ist ein 62-jähriger Schauspieler, aber auch ein passionierter Musiker — und ein liebevoller Familienvater, der seinem in der ersten Reihe sitzenden, fünfjährigen Töchterchen auf Kroatisch vor der Lesung noch rasch ein so liebevolles wie beruhigendes "Nema problema!" zuruft. Kein Problem!

Ivo Batic dagegen ist ein ebenso abgebrühter wie impulsiver Ermittler, der mit so vielen Morden konfrontiert wird, wie sie nur das Fernsehen zu produzieren vermag. Was nun, wenn der Schauspieler, der auf bayrischen Straßen regelmäßig als "Herr Kommissar" angesprochen wird, tatsächlich zum Krimi-Protagonisten wird?

Mit dieser doppelbödigen Idee begibt sich Nemec aufs viel strapazierte Terrain der Kriminalliteratur — und erobert sich mit Selbstironie und Sarkasmus auf Anhieb eine Nische. In seinem Szenario ist er Teil eines "mörderischen Wochenendes": Als Ehrengast eines Themenabends mit dem Titel "Mord in Fiktion und Wirklichkeit" wird er in gleich drei Todesfälle verwickelt, die den Namen zum Programm machen.

Das Setting könnte dabei nicht fernsehreifer sein: Ein abgelegenes Hotel hoch droben auf der titelgebenden Falkneralm, stürmisches Unwetter, kein Telefonnetz und eine Reihe von auffällig unauffälligen Durchschnittsbürgern. Die Toten kommen in diesem genreaffinen Kammerspiel nicht gerade überraschend — trotzdem herrscht Totenstille im Saal, als Nemec die erste Leiche aus dem Wasser des Hotel-Swimmingpools zieht.

Es zeigt sich: Nemec ist ein versierter und gewinnender Erzähler, der sein Schauspieler-Handwerk zu nutzen weiß. Die Figur des Polizeikommissars wird über eine sonore Stimmlage und schwermütige Gesten als stattliche Karikatur inszeniert, das feminin-nasale Stimmchen der Hotelbesitzerin sorgt für Schmunzeln. Comedy und Gänsehaut vermischen sich: Blutig-triefende Verletzungen werden derart detailliert geschildert, dass aus den Publikumsreihen ein angewidertes "Bäh!" ertönt.

Neben gekonnter Dramatisierung besticht Nemec durch routinierte Lässigkeit. Streikt das Mikro mitten im Satz plötzlich, wird das mit einem souveränen "das hat halt geregelte Arbeitszeiten" überspielt; zwischendurch regnet es politisch inkorrekte bosnische Anekdoten.

Leichte Kost

Nemec wirkt auf der Bühne ebenso authentisch wie Batic neben einer Leiche. "Die Toten von der Falkneralm" ist ein Emanzipationskampf, der deutlich macht, dass es ohne Nemec keinen Batic geben kann. Sein ironischer Umgang mit dem Krimi-Jargon, der Realität und seiner bekanntesten Rolle machen Roman und Lesung zur leichten Krimikost im besten Sinn.

Die Todesfälle bleiben an diesem Abend in Zirndorf zwar aus, spannend bleibt es trotzdem: Ob die Toten im Roman tatsächliche Mord- oder doch lediglich Unwetteropfer sind, bleibt am Ende der Lesung offen; dazu muss man dann schon selbst lesen — schließlich will das Buch auch verkauft sein. Das Rollenspiel ist nicht immer als solches erkennbar, und manchmal lässt Nemec eben doch den Batic aus sich sprechen. Eines steht jedoch für ihn fest: Sollte Nemec’ "erster Fall" verfilmt werden, "wird’s der Ivo scho‘ spielen".

