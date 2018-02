Wenn Wickie Geschichten erzählt

FÜRTH - Weil Hörbücher in der Volksbücherei vor allem bei Kindern beliebt sind, hat man sich für den Test einer neuen Serie entschieden. In der Zweigstelle Finkenschlag stehen ab Montag so genannte "Tonies" zum Verleih: Spielfiguren, die auf einer Lautsprecherbox Geschichten abspielen. Auch für Erwachsene gibt es etwas Neues.

Leonard (3) kennt das System schon und freut sich über die große Auswahl. © Foto: Winckler



Räuber Hotzenplotz, Bibi Blocksberg, Grüffelo und Benjamin Blümchen: Diese und viele weitere Bilderbuchhelden haben längst auch die CD-Spieler erobert. Fast alle ihrer Abenteuer gibt es als Hörspiele – allerdings nicht mehr nur auf CD. Inzwischen steht in immer mehr Kinderzimmern eine bunte und vor allem robuste Lautsprecherbox samt Figuren der Hörspielprotagonisten. Stellt man dann etwa Wickie auf den Kubus, spielt dieser ein Abenteuer des schlauen Wikingerjungen ab.

Weil Hörspiele von Kindern oder deren Eltern sehr häufig entliehen werden, hat sich die Volksbücherei nun für die Anschaffung dieses Systems entschieden, das ganz leicht zu bedienen ist und auch nicht kaputt geht, wenn es einmal vom Tisch purzelt. Geeignet sind die Geschichten ab etwa drei Jahren; bis ins Grundschulalter dürften sie Anklang finden.

In der Zweigstelle Finkenschlag stehen ab Montag etwa 30 verschiedene Männchen zum Verleih, zu Testzwecken darf man auch eine der drei Tonie-Boxen für zwei Wochen mit nach Hause nehmen. Stößt das System auf Interesse, werden weitere Figuren angeschafft.

Auch für die erwachsenen Nutzer gibt es eine Neuerung. Weil aktuelle Ausgaben von Enzyklopädien und Lexika immer seltener in Buchform erscheinen — der Brockhaus etwa hat sein gedrucktes Nachschlagewerk 2014 eingestellt — bietet nun die Volksbücherei Zugang zu einer digitalen Ausgabe. Ab sofort haben Nutzer die Möglichkeit, über die Homepage www.vobue-fuerth.de und den Button "Service" zum Brockhaus zu gelangen. Mit den persönlichen Zugangsdaten des Ausweises kann man sich dann in die Enzyklopädie einloggen.

Die Einträge, die nahezu jedes Themengebiet abdecken, gibt es zum Großteil auch in einer etwas kürzeren Fassung für Jugendliche, die in leichterer Sprache verfasst sind. Außerdem dabei: eine Kunstdatenbank, die mit vielen Bildern, Videos und interaktiven Informationen angereichert ist.

Gwendolyn Kuhn