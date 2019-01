Werbung fürs Volksbegehren

Rettet die Bienen: Im Landkreis gründet sich ein Aktionsbündnis - vor 17 Minuten

ROSSTAL - Um das Volksbegehren "Rettet die Bienen" zu unterstützen, hat sich im Landkreis Fürth – wie zuvor schon in der Stadt – ein Aktionsbündnis gegründet.

Ein Aktionsbündnis hat sich zur Unterstützung des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" im Landkreis Fürth gegründet. © Marcus Bosch /LBV



Ein Aktionsbündnis hat sich zur Unterstützung des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" im Landkreis Fürth gegründet. Foto: Marcus Bosch /LBV



Vertreter der Imker, des Landesbundes für Vogelschutz, der Grünen und des Bundes Naturschutz trafen sich zu diesem Zweck in Roßtal. Die Aktiven wollen möglichst viele Menschen für das Volksbegehren mobilisieren. Dessen Ziel sind strengere gesetzliche Vorgaben für den Naturschutz. Allerdings müssen zwischen 31. Januar und 13. Februar bayernweit eine Million Wahlberechtigte in den Rathäusern unterschreiben, soll es erfolgreich sein.

Die Verwaltungen werden innerhalb der zwei Wochen mindestens an einem Samstag geöffnet haben, einmal auch bis 20 Uhr. In manchen Kommunen, wie beispielsweise in Roßtal, kommen die Verwaltungsangestellten sogar mit der Liste zu den Bewohnern ins Seniorenheim.

Infostände geplant

Informationsmaterial – von Plakaten bis zu Honigbonbons – wird in verschiedenen Kommunen angeboten. Auch Stände und besondere Aktionen sind in einigen Orten geplant: So gehen in Veitsbronn am ersten Eintragungstag Mitglieder einer BN-Gruppe gemeinsam ins Rathaus.

Sollte die Millionen-Marke bei den Unterschriften geknackt werden, wird es ein neues Gesetz mit konkreten Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt geben; der Gesetzestext ist im Internet unter volksbegehren-artenvielfalt.de zu finden. Schwerpunkte der geforderten Änderung sind ein größerer Biotopverbund, mehr Blühwiesen und weniger Pestizide.

Wer das Aktionsbündnis im Landkreis unterstützen möchte, kann Kontakt zu den jeweiligen BN-Ortsgruppen (www.fuerth-land.bund-naturschutz.de) oder zu Heidi Deffner, Sprecherin des Aktionsbündnisses, unter h-deffner@web.de aufnehmen.

fn