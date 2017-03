Wie aus weißen Blumen blaue werden

Um Rollenklischees und Experimente zum Nachmachen geht es in der aktuellen nanu!?, der Kinderzeitung der Fürther Nachrichten und Nordbayerischen Zeitung.

Einen für Kinder eher ungewöhnlichen Sport praktiziert der zwölfjährige Maurice: Er schießt im Schützenverein mit dem Luftgewehr. Was er daran faszinierend findet, erzählt er in nanu!? © Hans-Joachim Winckler



Mädchen tragen gern rosa und spielen mit Puppen, während Jungs die Farbe blau bevorzugen und gut in Mathe sind. Diese Stereotypen kann man getrost in die Tonne werfen. Die Kinderreporter Lenard und Mona haben sich umgehört und herausgefunden, ob es "typisch Mädchen, typisch Jungs" überhaupt gibt.

Dass Technik auch etwas für Mädchen ist, beweisen drei Schülerinnen aus Röthenbach. Sie bauten einen Fledermaus-Roboter, der Hindernisse erkennen und umfahren kann. Wie sie auf diese Ideen kamen, verraten sie in der aktuellen nanu!?.

Außerdem gibt es in der März-Ausgabe zwei Experimente zum Nachmachen: Die nanu-Leser erfahren, wie sie Flüssigkeiten stapeln und weiße Blumen in blaue verwandeln können. Technisch geht es auch bei der Verlosung zu: Selbst gebaute Knet-Figuren können mit einem speziellen Trick zum Leuchten gebracht werden. In einem Baukasten finden sich dazu alle benötigten Teile.

In der Sport-Rubrik stellt sich diesmal Maurice vor. Der Zwölfjährige trainiert im Schützenverein das Schießen mit dem Luftgewehr. Viele guten Fragen hatten außerdem die beiden Kinderreporterinnen Lea und Jule aufgeschrieben. Sie durften einen Nachmittag lang hinter die Kulissen des Nürnberger Kinos Cinecittà blicken und einen Filmvorführer interviewen. Dabei fanden sie auch heraus, welcher Film des vergangenen Jahres bei Kindern besonders beliebt war.

Daneben enthält die neue nanu!? Nachrichten aus der Welt und der Region — verständlich aufbereitet für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren.

Die März-Ausgabe von nanu!? erscheint am Samstag, 4. März. Sie ist für 1,50 Euro als Einzelheft im Handel und in der Geschäftsstelle der Fürther Nachrichten (Schwabacher Straße 106) erhältlich. Das Jahresabo mit 12 Ausgaben kostet 15 Euro. www.nanu.news

