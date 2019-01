Wie geht’s den Vögeln?

Auch die Fürther sollen die Tiere im Garten zählen - vor 35 Minuten

Am Wochenende steht wieder die "Stunde der Wintervögel" an. Dieses Jahr ist sie wichtiger denn je, auch in Fürth. Markus Erlwein, Sprecher des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), äußert sich zum Amselsterben, zur vogelfeindlichsten Stadt Deutschlands und zum Volksbegehren "Artenvielfalt – Rettet die Bienen!".

Die Amsel belegte bei der letzten Winterzählung noch einen der vorderen Ränge. Das wird sie heuer nicht schaffen, viele Tiere sind im Sommer am Usutu-Virus verendet, das auch im Großraum Fürth grassierte. © Foto: Christa Reiser



Die Amsel belegte bei der letzten Winterzählung noch einen der vorderen Ränge. Das wird sie heuer nicht schaffen, viele Tiere sind im Sommer am Usutu-Virus verendet, das auch im Großraum Fürth grassierte. Foto: Foto: Christa Reiser



Herr Erlwein, ab Freitag ruft der LBV wieder zur großen Vogelzählung auf. Warum ist sie dieses Jahr besonders wichtig?

Markus Erlwein: Wir hatten 2018 zwei ungewöhnliche Ereignisse, die sich auf die Vogelwelt ausgewirkt haben: der Jahrhundertsommer und das Usutu-Virus, das viele Amseln dahingerafft hat. Wir sind gespannt, wie stark sich das auf die Beobachtungen bei der "Stunde der Wintervögel" niederschlägt.

Kann man noch wie ehedem bei Amseln von einer häufigen Art sprechen?

Erlwein: Ja, denn viele Amseln haben die Infektionskrankheit, die von Stechmücken übertragen wird, überlebt und Resistenzen entwickelt. Es handelte sich dabei in gewisser Weise um eine natürliche Selektion. Laut unseren Erfahrungen wird sich die Population im Laufe der Jahre wieder erholen.

Gibt es schon erste Erkenntnisse über das Ausmaß des Amselsterbens?

Erlwein: Es übertrifft alle Vorjahre bei Weitem, das Usutu-Virus hat mehr Vögel als je zuvor getötet. Das lag nicht zuletzt an dem heißen Sommer. Wärme begünstigt die Virenvermehrung innerhalb der Mücke und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Vogel infiziert. Es wird vermutet, dass die Wärme einen größeren Effekt auf die Virenverbreitung hat als die reine Zahl an Stechmücken als Überträger. Erstmals ist das Virus in Deutschland 2011 aufgetreten.

Gibt es Schätzungen, wie viele Wildvögel es dahingerafft hat?

Erlwein: Vor allem waren Amseln betroffen, diese Vogelart ist für das Usutu-Virus besonders empfänglich. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Mit sinkenden Temperaturen im Herbst und dem damit einhergehenden Rückgang der Meldungen sprachen unsere Nabu-Kollegen Ende September von 25 543 Verdachtsfällen bundesweit, darunter 943 in Bayern. Hier war übrigens die Metropolregion Nürnberg und auch der Großraum Fürth besonders betroffen.

Und der andere Aspekt, der Jahrhundertsommer?

Erlwein: Hier lautet die spannende Frage: Inwieweit sind die Zugvögel, die nur kurze Strecken bis ans Mittelmeer ziehen — wie etwa Star, Mönchsgrasmücke oder Bachstelze —, gen Süden geflogen oder hiergeblieben. Diese Vögel folgen nicht nur einer inneren Uhr, sondern reagieren auch auf die milden Temperaturen.

Bei der letzten Winterzählung hatte in der Stadt Fürth der Haussperling den Schnabel vorn, gefolgt von Kohlmeise und Amsel. Ihre Prognose fürs Wochenende?

Erlwein: Die Amsel schafft es mit Sicherheit nicht unter die Top drei. Ich denke, hier werden die Blaumeise oder auch der Feldsperling nachrücken, den es verstärkt in die Siedlungsbereiche zieht, da er auf dem freien Feld seinen Lebensraum verliert.

Im Gegensatz zu München geht es dem Spatz in Fürth als bisherigem Spitzenreiter noch gut?

Erlwein: Nicht wirklich. Der LBV hat München im Rahmen unserer letzten Winterzählung zur vogelfeindlichsten Stadt Deutschlands erklärt, da man dort gerade mal auf 21 Vögel pro Garten und Stunde gekommen ist. Der Bauboom und der ungebremste Flächenfraß fordern ihren Tribut. In Fürth wurden 27 Vögel pro Stunde und Garten gesichtet. In München verstummt der Spatz vielerorts, deswegen haben wir dort ein Spatzenprojekt initiiert und es inzwischen auf ganz Bayern ausgeweitet. In allen Großstädten macht sich der Abwärtstrend bemerkbar. Als Gebäudebrüter, der sich kleine Fugen und Nischen zum Nisten sucht, verschwindet im Zuge der Versiegelung und Dämmung sein Lebensraum. Hinzu kommt – gerade bei der Aufzucht seiner Jungen – ein fehlendes Nahrungsangebot, da es immer weniger Insekten gibt. Hier versuchen wir gegenzusteuern.

Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich ferner von der Vogelzählung?

Erlwein: Wichtig ist uns auch, ob wir besondere gefiederte Gäste aus dem hohen Norden zu Besuch haben und wie es dem Grünfink geht. Dieser Vogel bereitet uns leider schon seit Jahren Sorgen. Er ist ein trauriges Beispiel für den Rückgang der häufigen Vogelarten in Bayern.

Dieser Negativtrend bei ehemals häufigen Arten und das Vogelsterben sind aber zwei verschiedene Dinge?

Erlwein: Ja. Das Vogelsterben ist in vollem Gang, aber dabei geht es speziell um Wiesenvögel wie Kiebitz, Feldlerche oder Brachvogel, deren Lebensraum durch eine falsche Agrarpolitik zerstört wird. Wir gehen davon aus, dass bei den Wiesenvögeln mehrere Arten in Kürze aussterben werden.

Was kann jeder Einzelne tun?

Erlwein: Es geht vor allem um den Erhalt und Schaffung von Lebensräumen für die Vogelwelt. Wichtiger als die Winterfütterung ist bei den Singvögeln etwa, dass man den Garten nicht so stark aufräumt und mehr Wildnis zulässt. Also seltener mähen, Laub liegen lassen oder ins Beet kehren sowie heimische Sträucher, am besten mit Beeren, pflanzen und auf Kirschlorbeer, Thuja & Co. verzichten. Es herrscht kein Leben im Garten, wenn man alles mit Kies zuschüttet. Gleiches gilt für die Gabionen, also Gittersteinwände, die sich leider wachsender Beliebtheit erfreuen. Auf dem Balkon kann man heimische Blühpflanzen im Kübel platzieren. Jeder Baum, jedes Stück Grün zählt.

Kann man das Vogelsterben stoppen?

Erlwein: Bisher hat es die Politik bei der Landwirtschaft in puncto Naturschutz über die Freiwilligkeit probiert. Was nicht funktioniert hat. Deswegen gibt es das Volksbegehren Artenvielfalt für die Rettung der Bienen. Dafür kann man sich vom 31. Januar bis zum 13. Februar mit seiner Unterschrift in den Rathäusern starkmachen, Personalausweis bitte nicht vergessen. Wer das Artensterben bremsen will, sollte sich dafür zwei Minuten Zeit nehmen. Wenn jeder bei sich anfängt, können wir es gemeinsam anpacken und etwas Großes schaffen. Davon bin ich überzeugt.

ZDie Wintervogelzählung vom 4. bis 6. Januar funktioniert so: Von einem ruhigen Platz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können online unter www.stunde-der-wintervoegel.de oder per Post gemeldet werden. Einsendeschluss ist jeweils der 15. Januar. Am 5. und 6. Januar kann man von 10 bis 18 Uhr auch die kostenlose Rufnummer (0800) 1 15 71 15 anwählen.

Interview: Claudia Beyer