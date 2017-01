Wie lange wird der Weg zum Abitur künftig dauern?

FÜRTH - Seit man 2004 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das achtstufige Gymnasium (G 8) im Freistaat eingeführt hat, wird erbittert darüber debattiert, ob die Verkürzung der Schulzeit sinnvoll ist. Mitte des Jahres will das bayerische Kultusministerium nun verkünden, wie lange der Weg zum Abitur künftig dauern soll oder ob es eine Wahlmöglichkeit gibt. Eine neue Umfrage unter Eltern könnte zur Entscheidung beitragen.

Vom G 8 zurück zum G 9? Darüber will das bayerische Kultusministerium im Sommer entscheiden.



Das Pilotprojekt „Mittelstufe plus“, das Schülern die Möglichkeit gibt, in acht oder neun Jahren bis zum Abitur zu kommen, war erst ein paar Wochen alt, als Dietmar Jungkunz ein Machtwort sprechen musste. Kurz vor den Herbstferien im Jahr 2015, so erinnert sich der Schulleiter des Fürther Hardenberg-Gymnasiums, wo das Projekt läuft, stand er vor den Klassen, die sich für das G 9 entschieden hatten – und redete dort Tacheles.

„Ich habe den Schülern erklärt, dass ebenso viel Arbeit und Motivation nötig ist, wenn man ein Jahr länger Zeit hat bis zum Abitur.“ Das G 9 hätten einige Schüler nämlich als Ermunterung aufgefasst, die Nachmittage ohne Unterricht zu vertändeln oder die Hausaufgaben weniger gewissenhaft zu erledigen.

Doch ein Jahr länger Zeit zu haben, bedeutet nicht, dass man das Ziel Abitur mit weniger Engagement anpacken könne, so Jungkunz. Vielmehr gehe es darum, den Schülern mehr Raum zu geben, um persönlich zu reifen und sich intensiver mit dem Gelernten auseinanderzusetzen. Etwas, was sich laut einer aktuellen Umfrage der Landes-Eltern-Vereinigung (LEV) in Bayern über 79 Prozent — und damit mehr als drei Viertel der Erziehungsberechtigten — für ihr Kind wünschen.

Erhebungen wie diese sollen einbezogen werden in die Entscheidung des Kultusministeriums darüber, wie es mit den bayerischen Gymnasien weitergeht. Bis Mitte des Jahres, so der Plan, soll feststehen, ob Schüler künftig acht oder neun Jahre bis zum Abitur brauchen dürfen oder ob sie wählen können. Ab dem Schuljahr 2018/19 soll das neue Konzept angewendet werden.

Kinder, die im kommenden September in die fünfte Klasse am Gymnasium wechseln, wären von der Neuregelung bereits betroffen. Dass sich noch gar nicht absehen lässt, wie diese aussieht, sorgt bei Pädagogen und Eltern für viel Verunsicherung.

Das spürte auch Reinhard Vollmer, als der Schulleiter des Langenzenner Wolfgang-Borchert-Gymnasiums dieser Tage einen Elternabend zum Thema Übertritt leitete. Im Raum stand dabei natürlich die Frage, wie künftig der Weg zum Abitur in Langenzenn aussieht. Keine leichte Entscheidung, die, so wie es momentan aussieht, die Schulen selbst treffen sollen. Weil man aber jetzt noch nicht absehen kann, wohin die Reise genau geht, setzt Vollmer auf intensive Gespräche mit den Betroffenen — und auf die Prüfung der Ergebnisse sobald das Bildungsministerium diese bekanntgibt.

Keine zwei Varianten

„Viel Vertrauen“, so formuliert es Vollmer, sei von Seiten der Eltern nötig, wenn sie sich heute schon für ein Gymnasium entscheiden, ohne zu wissen, welche Richtung man dort einmal einschlagen wird. Sicher ist für Vollmer jetzt schon: Beide Varianten sind für sein Haus mit rund 850 Schülern nicht vorstellbar.

Heinz Beiersdorfer hat Einblicke in beide Systeme bekommen. Nicht nur durch seine Funktion als Schulleiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Oberasbach, sondern durch seine zwei Söhne. Einer hat nach neun Jahren Abitur gemacht, der andere nach acht. Dass beide erfolgreich waren, lag ihm zufolge an den unterschiedlichen Charakteren seiner Kinder, zu denen das jeweilige Konzept gepasst habe. Die Mehrheit der Eltern, so Beiersdorfer, würde wohl für das G 9 plädieren; eine Wahlmöglichkeit würde er aber begrüßen.

Auch Rainer Tischendorf gehört zu jenen, die das G 9 befürworten — auch wenn seine Tochter im Sommer nach nur acht Schuljahren ihr Abi machen wird. „Ich finde, zum Lernen braucht es eine gewisse Zeit“, sagt der Vater dreier Töchter und Vorsitzender des Elternbeirats am Hardenberg-Gymnasium. Nur auf eine Schulaufgabe hin zu ackern und danach den Stoff wieder zu vergessen, das könne nicht Ziel eines Gymnasiums sein.

Trotz aller Unwägbarkeiten beobachtet Martin Pfeifenberger, Schulleiter des Helene-Lange-Gymnasiums, den langwierigen Entscheidungsprozess im Kultusministerium mit positiven Gefühlen. „Die Vorgehensweise halte ich für richtig.“ Wie das Ergebnis am Ende auch ausfalle: Seine Schule werde das Beste daraus machen. „Das haben wir schon bei der Einführung des G 8 so gehandhabt.“

Gwendolyn Kuhn